Mick Jagger in Keith Richards imata svoj spomenik

Glasbenika Micka Jaggerja in Keitha Richardsa so v njunem rojstnem mestu Dartford počastili s parom kipov, ki so ju odkrili v čast njunih dosežkov s skupino The Rolling Stones. Bronasti skulpturi, poimenovani The Glimmer Twins, prikazujeta, kako frontman Jagger sredi giba poje v mikrofon, Richards pa igra na kitaro.

Kipa je ustvarila umetnica Amy Goodman po naročilu mestnega sveta Dartforda. Kiparka je ustvarjanje tega dela označila za eno največjih časti v njeni karieri.

Proces ustvarjanja je po njenih besedah trajal približno leto dni. Vključeval je izdelavo modelov, vlivanje v bron in pomoč ekipe v livarni Talos Art Foundry.

Mestni svet Dartforda je projekt podprl, da bi počastil glasbenika, ki sta se rodila v omenjenem mestu v Kentu jugovzhodno od središča Londona.

Vodja sveta v Dartfordu Jeremy Kite je povedal, da je prejel izjemno dobre odzive. »Lahko bi imeli staromoden pokončen kip, vendar govorimo o Micku Jaggerju in Keithu Richardsu, ki ne stojita pri miru, zato tudi naša kipa ne.«

Kipa so financirali prek javnega umetniškega naročniškega sklada, z njima po so želeli proslaviti Dartfordca, na katera so ponosni, ter navdihniti mlade, je še povedal Kite.

Jagger in Richards sta se prvič srečala kot sošolca v Dartfordu in nato v 60. letih prejšnjega stoletja ustanovila The Rolling Stones. Skupina je postala ena najbolj priljubljenih in najdlje delujočih rockovskih zasedb.

Med njihovimi uspešnicami so Paint It Black, Gimme Shelter, It’s Only Rock ‘n’ Roll, (But I Like It), Honky Tonk Women, Start Me Up, Sympathy For The Devil in (I Can’t Get No) Satisfaction.

Amy Goodman je izklesala več javnih naročil, med njimi doprsni kip Florence Nightingale, ki stoji v Aldershotu, in kip pokojnega britanskega voznika Formule 1 Stirlinga Mossa v Silverstonu v Northamptonshiru.