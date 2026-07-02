V Števerjanu spet odprli pošto

V Števerjanu so po obnovitvenih delih ponovno odprli pošto, ki so jo prenovili po modelu »Polis«. Gre za projekt družbe Poste Italiane, s katerim želijo v manjših občinah okrepiti dostopnost poštnih in nekaterih javnoupravnih storitev.

Dela v števerjanski pošti, ki ima sedež v pravkar obnovljeni občinski stavbi, so se zaključila v teh dneh, prenovljeni prostori pa so že na voljo občanom. Pošto so posodobili tako z vidika opreme kot dostopnosti in energetske učinkovitosti. Prostor za uporabnike ima novo pohištvo in nove barve, uredili so tudi stezo za slabovidne. Obenem so izboljšali osvetlitev z varčnejšimi svetili in uvedli rešitve z manjšim vplivom na okolje.

V sklopu prenove so namestili tudi znižano okence, pri katerem bodo lahko uporabniki udobneje opravljali tako klasične poštne in finančne storitve kot tudi storitve javne uprave. Prav to je eden od osrednjih ciljev projekta »Polis«, s katerim Poste Italiane širijo ponudbo v občinah z manj kot 15.000 prebivalci. Pobuda naj bi prispevala k večji gospodarski, socialni in teritorialni povezanosti ter k ponovnemu ovrednotenju manjših krajev.

Pošta bo poslovala ob torkih in četrtkih od 8.20 do 13.45, ob sobotah pa od 8.20 do 12.45.

Pri družbi Poste Italiane ob tem poudarjajo, da s projektom »Polis« potrjujejo svojo vlogo v službi državnega sistema in pomen razvejane mreže poslovalnic, zlasti v manjših krajih, kjer se v zadnjih letih številne storitve vse pogosteje umikajo.