Motivi tundre bodo hladili poletje

Irina Ganičeva se je rodila v ruski republiki Komi v Severozahodnem federalnem okrožju, več let je potovala po svetu, v 90. letih pa je prispela v Italijo, danes živi in ustvarja v Gabrjah. Lani so ji v Montecarlu podelili oskarjevo nagrado za ustvarjalnost. Od danes do 15. avgusta si bo njena dela mogoče ogledati v Trstu, in sicer v dvorani grško-pravoslavne skupnosti Xenia na Nabrežju 3. novembra. Razstava, ki bo odprta od 10. ure do 12.30 in od 16. do 20. ure. nosi naslov Emozioni a colpi di spatola.

Slike Irine Ganičeve pogosto odražajo občutke, ki vznikajo iz umetničinih korenin. Njen rojstni kraj je dežela tundre, ledu, zasneženih gozdov, severnega sija in domorodnih ljudstev, preko katerih slikarka razkriva samo sebe. Svetloba in tema se v tistih krajih in v njenih delih stalno izmenjujeta, tako pa ponujata prispodobo življenja, ko se iz mračnega dna duše ponovno rojeva svetloba.