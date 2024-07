Na MMS nagrada Martini Zerjal

Na 43. festivalu Melodije morja in sonca je Tržačanka Martina Zerjal prejela nagrado Danila Kocjančiča. Prvič v zgodovini festivala se je strokovna žirija odločila, da nagrado podeli ex equo dvema umetnikoma. To sta Žan Videc, ki je sicer s pesmijo Neznano tudi zmagovalec velike nagrade MMS, in kot rečeno Martini Zerial zaradi posebej angažirane tematike pesmi Amarsi o no in odličnega odrskega nastopa.

Pesem, ki jo je Zerjal zapela v italijanščini, obravnava vedno aktualno temo partnerskega in družinskega nasilja, psihičnega in fizičnega, osamljenost žrtev in njihov strah. »Žirijo je prepričala tema, pohvalili so nas, ker vedo, da je pisanje pesmi s tako vsebino zahtevno,« je povedala pevka, ki je s Cristino D’Auria, Nicolasom Morassuttom in Giono Rossettom tudi soavtorica pesmi. »Besedilo je surovo, brez nepotrebnih metafor. Tudi nastop z odličnimi plesalci jih je sicer prepričal ter pevska tehnika.«