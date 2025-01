Na prvi avdiciji jih ni prepričala ...

S tokratno ploščo bomo skočili v preteklost in sicer v devetdeseta leta – obdobje, ko je grunge glasba s skupino Nirvana postala POPularna, pank (pop) rok gibanje je ravno tako doživljalo svoj razcvet, na plesiščih pa je mladina brezskrbno plesala disco glasbo. Med vsem tem je leta 1995 skupina Garbage izdala svoj istoimenski prvenec in v hipu zaslovela. Album praznuje torej letos okroglo tridesetletnico.

Zgodba skupine Garbage se začne v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Med ustanovitelji pa dobimo slavnega Butcha Viga, ki je sicer v glasbenem svetu bolj znan kot glasbeni producent in ne kot bobnar ameriškega benda. Sodeloval je z izrednimi zasedbami, kot so Smashing Pumpkins, Foo Fighters, Muse, zaslovel pa je z enim izmed najboljših albumov vseh časov, ploščo Nevermind skupine Nirvana. Z basistom Dukom Eriksonom in kitaristom Stevom Markerjem je igral že vrsto let, leta 1994 pa se je odločil, da potrebuje njihov sound ženski glas. V Londonu je prisostvoval koncertu benda, v katerem je pela sijajna škotska pevka Shirley Manson. In že naslednje leto je izšel prvenec Garbage, z naslednjim Version 2.0 pa je bend zaslovel na svetovni ravni in bil v drugi polovici devetdesetih med boljšimi akterji electro pop-roka. Z novim tisočletjem se je glasbena kreativnost članov ameriškega benda očitno izgubila, s četrto ploščo Bleed Like Me leta 2005 pa so se Manson in ostali raje odločili za kratko pavzo. Po sedmih letih se je skupina vrnila z novim materialom.

A vrnimo se na začetek devetdesetih let. Priznani glasbeni producent Butch Vig je z Eriksonom in Markerjem takrat imel na zalogi že kup nedokončanih komadov. Vloga pevca mu ni ležala, zato je začel z iskanjem nove pevke, Shirley Manson pa se mu je zdela najbolj primerna. Med ameriško turnejo njenega benda Angelfish so jo Vig in ostali povabili na avdicijo, ki pa ni bila ravno uspešna. Na koncu turneje je Manson zapustila svojo zasedbo in zaprosila za novo priložnost. Tokrat je bil njen nastop veliko bolj prepričljiv. Nova članica benda se je že v naslednjih mesecih začela ukvarjati z besedili pesmi, ki so jih že imeli na zalogi. Najbolj sta jo pritegnili skladbi Queer in Stupid Girl, singla sta kasneje postala izredni uspešnici.

Plošček Garbage je izšel avgusta 1995 za avstralsko neodvisno založbo Mushroom Records. Na njem lahko prisluhnemo dvanajst komadov za petdeset minut glasbe. Sound benda je bil hrapav, a istočasno dopadljiv in prijazen tudi bolj komercialnim radijskim postajam. Vig je ponekod uporabljal tudi nekatere elektronske efekte. Že omenjeni Queer in Stupid Girl sta v naslednjih letih postali pravi stalnici na bendovih koncertih. A tudi Only Happy When It Rains in pa Milk sta bili izredno uspešni. Izbira ženske pevke je bila učinkovita, Shirley Manson je v naslednjih letih postala ena izmed boljših »frontwoman« svetovne glasbene scene.



Garbage

Garbage

Alternativni pop rok

Mushroom Records, 1995