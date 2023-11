Največ nagrad je šlo ... na Mars

Zgodba z Marsa o detektivki in njenem sodelavcu androidu, ki v ne tako oddaljeni prihodnosti lovita hekerje ter preiskujeta skrivnosten primer nevarnega »osvobajanja« robotov, je bila na letošnjem festivalu znanstvenofantastičnega filma Trieste Science+Fiction deležna največjega odobravanja. Na sredini podelitvi nagrad v gledališču Rossetti, ki je sklenila nadvse uspešno šestdnevno festivalsko dogajanje, je francoski animirani film Mars Express režiserja Jeremieja Perina namreč prejel kar tri nagrade: asteroida za najboljši film mladega režiserja, nagrado wonderland, ki jo podeljuje kanal Rai4, in nagrado italijanskih kritikov.

Letošnji festival je bil ob zelo dobri organizaciji in široki paleti sponzorjev najuspešnejši doslej, tako da je - skupaj z razstavo Alabarde spaziali, ki bo na Gradu sv. Justa odprta še do 4. februarja 2024 - primerno počastil 60. obletnico prvega tovrstnega festivala v Trstu. Letošnji festival je obiskalo več kot 10.000 gledalcev, če seštejemo tako filme kot spremljevalne dogodke; še nikoli ni bilo predvajanih toliko filmov in prodanih toliko vstopnic. Umetniški vodja festivala Alan Jones je zadovoljen, da so v Rossettiju in Mieli obiskovalcem ponudili obširno izbiro, in se že pripravlja na naslednjo izvedbo, »ki nam bo omogočila raziskovanje mega prihodnosti«.

Nagrada Méliès d’argent za fantastični film evropske produkcije je šel postapokaliptičnemu celovečercu The Last Spark of Hope (W nich cała nadzieja) poljskega režiserja Piotra Biedrona, ki na inteligenten in napet način obravnava najbolj aktualni temi tega obdobja, podnebne spremembe (v tem primeru posledice podnebnih vojn) in umetno inteligenco. Istoimensko nagrado, namenjeno kratkometražcem, je prejel italijanski What-If-I Lavinie Tommasoli.

Nagrada Event Horizon, ki jo podeljuje nacionalni inštitut za astrofiziko INAF, prejme vzhodnoevropska koprodukcija Restore Point češkega režiserja Roberta Hloza, ki v Prago v letu 2041 postavi zgodbo o premagovanju smrti oz. vračanju k življenju, ki se navdihuje po Iztrebljevalcu Ridleyja Scotta. Nagrado za najboljši italijanski kratki film so dodelili delu Starr Riccarda Grippa, nagrado publike pa si je prislužil japonski River Junte Yamaguchija. Nagrado za življenjsko delo so že pred tem podelili Timu Webberju, valižanskemu mojstru vizualnih učinkov.