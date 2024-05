Njihov combat folk je angažiran

V obdobju, ko praznujemo 25. april in prvomajske praznike, je glasba skupine Modena City Ramblers še kako aktualna. Tako na shodih kot na žurih, ki so se vrstili v zadnjem tednu, smo večkrat slišali njihove uspešnice, predvsem tiste, ki obujajo spomine na partizanstvo. Modena City Ramblers pa nam vsakih nekaj let ponudijo tudi novo glasbo. Lani poleti so na primer izdali zadnji svoj plošček z naslovom Altomare.

Modena City Ramblers veljajo za eno izmed najboljših italijanskih kulturno in politično angažiranih zasedb, ki igra tako imenovani combat folk. Gre za posebno glasbeno zvrst, v kateri zaznamo irsko folk glasbo, rok, pank in še marsikaj. Skupina Modena City Ramblers spada med pionirje tega tipa glasbe; njen prvenec iz leta 1993 nosi naslov Combat folk.

Sound Ramblersev je danes že stalen in razpoznaven miks irske glasbe, folk in rok ritmov. Nekateri njihovi komadi so v zadnjih letih skorajda ponarodeli, tu mislim na skladbe, kot so Contessa in In un giorno di pioggia. Leta 2006 je zasedbo zapustil lider, pevec in duša benda Stefano »Cisco« Bellotti ter zdelo se je, da bo njihove glasbene avanture tedaj konec. Ramblersi pa se niso vdali: za mikrofon je stopil novi pevec Davide »Dudu« Morandi in kmalu zatem je izšla plošča Dopo il lungo inverno. Priznati je sicer treba, da je bil Ciscov vokal bolj popoln od Morandijevega. Aktualni pevec je bolj pank nastrojen, tako da izpade včasih tudi bendov sound bolj pankrokersko. Z Morandijem za vokalom je zasedba izdala deset studijskih plošč, nekaj albumov v živo in glasbenih zbirk. V njenih komadih pa so politične, socialne in ljubezenske tematike še vedno na prvem mestu.

Poleg pevca Morandija so člani skupine še basist Massimo »Ice« Ghiacci, pianist Leonardo »Leo« Sgavetti, glasbeniki Franco D’Aniello, Francesco »Fry« Moneti in Gianluca Spirito ter bobnar Enrico Torreggiani, ki je lani zamenjal dolgoletnega bobnarja Roberta Zena.

Bend je lani izdal novo ploščo z naslovom Altomare. Sestavlja jo enajst komadov, traja pa malo več kot petdeset minut. Prva na vrsti je pesem Mediterranea. V njej Morandi in ostali pripovedujejo težke okoliščine, v katerih živijo priseljenci, ki se iz Severne Afrike odpravljajo na tvegano potovanje po Sredozemskem morju do Italije. V pesmi sodeluje tudi pevec skupine Mau Mau Luca Morino. Drugi komad Fuocammare je neke vrste molitev, ki jo priseljenec recitira, preden se njegov čoln prevrne. Sledi bolj pank obarvana skladba Resistenza globale; pri njeni izvedbi so sodelovali člani italijanskega pank rok benda Punkreas. Sredozemsko morje je znova v ospredju v pesmih Barche in mezzo al mare in Per quanto si muore. Altomare nima kakega posebnega hita, a je vseeno zadovoljiva plošča.