Ponoči zagorela štirinadstropna počitniška hiša

Ponoči se je vnel požar v štirinadstropni hiši v naselju Mulbach v Plodnu. Ko so na kraj požara prišli gasilci, se je požar že razširil na celotno notranjo leseno strukturo, zaradi česar niso mogli vstopiti v stavbo, ampak so ognjene zublje začeli gasiti od zunaj.

Kaže, da se v požaru ni nihče poškodoval, saj je šlo za počitniško hišo, ki je bila v tem obdobju prazna. Gasilci so za gašenje porabili celo noč, zdaj pa je na vrsti še sanacija in zavarovanje stavbe. Zakaj je do požara prišlo, še ni jasno.