Novi predsednik SSG je Ivan Jevnikar

Slovensko stalno gledališče ima končno novo vodstvo. Dobrega pol leta po tem, ko je upravnemu svetu s predsednico Bredo Pahor na čelu zapadel mandat, so na današnji skupščini le imenovali njenega naslednika, znani pa so tudi preostali upravitelji. Novi predsednik SSG je postal Ivan Jevnikar, tržaški odvetnik mlajše generacije, ki ga je za člana upravnega odbora imenovala Slovenska kulturno-gospodarska zveza. Podpredsednik bo dolgoletni dolinski občinski svetnik Boris Gombač, ki ga je imenovala Dežela Furlanija - Julijska krajina.

V vodstvo gledališča vsaka od ustanovnih članic imenuje po enega predstavnika, le deželna vlada po ukinitvi pokrajin imenuje dva. Deželo FJK bo tako zastopal tudi odvetnik Marco Vascotto, Svet slovenskih organizacij profesor prava in ekonomije ter vodja uprave Državnega izobraževalnega zavoda Simon Gregorčič v Gorici Jakob Leopoli, društvo Slovensko gledališče pa zastopa njegova predsednica Ksenija Majovski.

Če so bila ostala imena že znana, pa se vse do danes ni vedelo, kdo bo zastopal Občino Trst. To bo Valentina Banco, nekdanja devinsko-nabrežinska občinska odbornica za varnost, ki je morala sicer s tega položaja odstopiti zaradi svojih spornih objav na Facebooku na račun predsednika republike Sergia Mattarelle in dosmrtne senatorke Liliane Segre.