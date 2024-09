Temnolasa deklica sodeluje pri otroški umetniški delavnici, kjer oblikujejo živalce iz gline. Ko jo pride iskat visok, postaven oče, se pri mentorici tečaja pozanima, ali je tistega psička res sama izdelala njegova hčerka, ali ji je pri tem pomagala tudi odrasla roka ... Manjvrednostni kompleks in občutek, da ne bo nikoli kos očetovemu talentu, Francesco Comencini spremlja že od otroštva, a zdaj je, kot je tudi sama povedala, začutila potrebo, da vse to izlije na filmsko platno.

Njen najnovejši film Il tempo che ci vuole je pripoved o času, ki je potreben za obdelavo travm, obenem je zgodba o hčerkinem odnosu do očeta in še dokaz, da so bili filmi velikega režiserja Luigija Comencinija predvsem odraz vsega, kar se mu je dogajalo v realnem življenju. Zanimivo je, da je veliki avtor, rojen v Saloju, ob komedijah posnel predvsem filme, namenjene otrokom in najstnikom. Tudi hčerka Francesca je izbrala dobo, ki gre od njenega otroštva do mladostniških let. Skoraj ves čas sta v fokusu dogajanja le hčerka in oče. Comencinijeva je iz pripovedi naravnost izbrisala mamo in ostale tri sestre.

Gotovo je to najbolj osebno delo rimske filmarke, ki se začne pri skoraj pravljičnem otroštvu v lepem meščanskem stanovanju sredi Rima, se nadaljuje na setih, kjer je oče snemal filme in jih je dekletce doživljalo zelo razposajeno, vse do problematičnega najstništva, ko je Francesca postala odvisna od mamil. V ozadju s televizijskih ekranov in protestov na trgih veje turobna atmosfera italijanskega terorizma, iluzij mlade generacije in milanskih pokolov, za katere še ni povsem jasno, kdo jih je zakrivil.

Kot je povedala režiserka, je želela ujeti v film padce in neuspehe, ki so zaznamovali njeno življenje, sama pa misli, da se iz napak še vedno lahko marsikaj nauči.

V glavnih vlogah nastopata eden znamenitejših italijanskih igralcev, Fabrizio Gifuni, ki je po interpretaciji Alda Mora dovolj prepričljiv tudi kot Luigi Comencini, in Romana Maggiora Vergano, sedemindvajsetletna rimska igralka, že protagonistka uspešnega celovečerca C’è ancora domani Paole Cortellesi.

Il tempo che ci vuole

Država: Italija in Francija, 2024

Režija: Francesca Comencini

Igrata: Fabrizio Gifuni in Romana Maggiora Vergano