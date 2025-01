Pesmi za slovo Kraljice vseh Kraljic

V 80. in 90. letih smo poslušali kasete: Made in Heaven angleške skupine Queen je bila ena izmed mojih prvih. Album je izšel leta 1995 in praznuje letos 30 let.

Nekaj let pred tem mi je družinski prijatelj posnel na kasete nekaj Queenovih plošč, mi jih podaril za rojstni dan in tako še otroku odprl pot v svet lahke glasbe. Po smrti Freddieja Mercuryja (1991) sem se sprijaznil z dejstvom, da ne bom nikoli prisostvoval koncertu svojega idola in da tudi nove glasbe zelo verjetno ne bom poslušal. K sreči sem se uštel. Ko je leta 1995 izšel plošček Made in Heaven, sem s prihranki takoj kupil kaseto.

Zgodba zadnje Queenove plošče pa se začne nekaj let prej. Proti koncu leta 1986 so vedno bolj pogoste vrtoglavice Mercuryja prepričale, da se odpravi na specialističen pregled. Diagnoza je bila neizprosna: AIDS. Angleški pevec je sprva skrival bolezen in neutrudljivo nadaljeval s kariero. Posnel je nekaj singlov, z operno pevko Monserrat Caballé pa album Barcelona. Leta 1989 je zagledal luč Queenov album The Miracle, ko pa je bilo očitno, da z njim nekaj ne gre, je o bolezni spregovoril s člani benda. Novica je kmalu prišla tudi v javnost, da bi se izognil angleškim tabloidom pa se je Mercury preselil v Montreux v Švico, kjer je s tovariši posnel še zadnji album Innuendo. Album je izšel februarja 1991, Mercury pa je umrl novembra istega leta. Kariere enega izmed boljših bendov vseh časov je bilo tako konec. Mercury je do zadnjega vztrajal v glasbenem studiu, kjer je še nekaj mesecev pred smrtjo posnel vokal za nekatere komade. To je bila dediščina, ki jo je zapustil Queenom z namenom, da bi lahko po njegovi smrti izdali še zadnjo ploščo. May, Taylor in Deacon so se tako po dveh letih opogumili in začeli s predelavo komadov, leta 1995 pa je končno zagledal luč Made in Heaven.

Po magičnem intru It’s A Beautiful Day je na vrsti pesem, ki daje albumu naslov. Made in Heaven je Mercury posnel leta 1985 za svoj album Mr. Bad Guy, May in ostali pa so poskrbeli za bolj rokersko verzijo. Prve posnetke komada Let Me Live je Mercury posnel s prijateljem Rodom Stewartom leta 1983. Queen so pesem predelali, Stewartov vokal je zamenjal Taylorjev, eno kitico poje tudi May, dodali pa so še gospel pevski zbor. Naslednja Mother Love je umirjena in žalostna balada, zadnja pesem, ki jo je Mercury posnel pred smrtjo. Snemanja ni uspel dokončati, zadnje verze poje Brian May. Sledijo še druge pesmi, vsaka pa je razred zase! I Was Born To Love You je rokerska priredba Mercuryjevega singla iz leta 1985.

Too Much Love Will Kill You je srce parajoča balada, ki je nastala že med snemanjem albuma The Miracle leta 1988; kurja koža že po prvih taktih ... You Don’t Fool Me je pesem z disco ritmom, A Winter’s Tale pa komad, ki ga je Mercury napisal med zimskim popoldnevom na ženevskem jezeru in s katerim se Kraljica vseh Kraljic dokončno poslavlja od vseh nas.

Made in Heaven

Queen

Pop rok

Hollywood Records/Parlophone, 1995