Plošča brez imena, ki nas vrže s kavča

Jack White jo je ponovno ušpičil! Potem ko je pred dvema letoma izdal kar dve plošči v razmaku nekaj mesecev, nam ameriški roker zdaj ponuja nov album, ki je luč sveta zagledal brez kakršnekoli najave. Če ste bili med srečneži, ki so prejšnji petek nakupovali v eni izmed treh glasbenih trgovin Third Man Records (nahajajo se v Detroitu, Nashvillu in Londonu), so vam pri izhodu podarili skrivnostno vinilko z anonimnim napisom No Name. To pa je nov plošček našega Jacka Whitea. Brez najav, medijskih kampanj ali promocije na družbenih omrežjih. Komadov ne boste dobili niti na spletnih glasbenih portalih. White je sicer pozval tiste, ki so prejeli vinilko, naj jo brez skrbi delijo na spletu ...

John Anthony Gillis, bolje znan z imenom Jack White, je danes živa legenda ameriškega bluz roka. Glasbenik, ki bo naslednje leto praznoval petdeset let, je v svoji tridesetletni glasbeni karieri dosegel v glavnem že skoraj vse, kar se doseči da. S svojo bivšo skupino The White Stripes je v prvih letih novega tisočletja zaslovel na svetovni ravni. Njegov kitarski rif v komadu Seven Nation Army lahko brez skrbi uvrstimo med deset najvažnejših kitarskih rifov vseh časov. Z zasluženim denarjem si je v mestu Nashville, ameriški prestolnici country glasbe, postavil glasbeni studio in ustanovil založbo Third Man Records, pri kateri izdaja svoje plošče.

V zadnjih letih je White sodeloval tudi z vidnimi R&B in rap glasbeniki, kot so Beyoncé, Kanye West in Jay-Z ter se tako približal tudi tem glasbenim zvrstem. Ob tem je še naprej igral v drugih glasbenih projektih, kot je bend The Raconteurs, medtem ko skupina The Dead Weather začasno miruje.

Pred dvanajstimi leti je začel tudi samostojno kariero s prvencem Blunderbuss. Do danes je izdal šest solo plošč, zadnja No Name pa je izšla prejšnji teden. O novem albumu vemo bolj malo. Posnel ga je očitno White, zelo verjetno v svojem glasbenem studiu v Nashvillu. Ni znano, kdo so bili glasbeniki, ki so sodelovali pri snemanju, ni pa izključeno, da je White vse posnel kar sam. To ne bi bilo prvič. V novi plošči imamo trinajst komadov brez naslova, nedvomno pa gre za najbolj rokerski izdelek zadnjih petnajst let Whitove kariere! Bluz in garažni rok prevladujeta v večini pesmi. Tako je na primer že v prvem komadu, garažni rok pa pride še bolj do izraza v naslednjih dveh skladbah, medtem ko v šesti pesmi zasledimo pank rok ritme. Kitarski rifi novega albuma No Name vas bodo spravili pokonci, nemogoče bo ostati na kavču! Glasbeni guru je ponovno zadel v črno, garancija!

No Name

Jack White

Garažni bluz rok

Third Man Records, 2024