Pogled na proteste iz časa pandemije

V Galeriji Jakopič v Ljubljani je še do 26. januarja na ogled fotografska razstava Naša last: Slovenska protestna fotografija. Kustosa razstave Julija Hoda in Metod Blejec sta več kot 250 fotografij 38 fotografov in fotografinj razvrstila v tematske sklope.

Predstaviti sta hotela obdobje med marcem 2020 in aprilom 2022, ki je bilo zaznamovano s pandemijo covida-19. V tem kontekstu so bili množični protesti, ki so bili najštevilčnejši v samostojni Sloveniji, in to ne samo po številu dogodkov, ampak tudi po številu udeležencev. Manjši del razstavljenih fotografij se posveča tudi drugim protestom, ki so izpostavljali problematiko nasilja nad ženskami, boja za pitno in čisto vodo itd.

Večina fotografij je posnetih v Ljubljani. Glavni protagonisti pa so (običajni) ljudje - protestniki in ne politiki. Izjema je fotografija mimohoda tedanjega notranjega ministra Aleša Hoj sa z oboroženo enoto policijskih specialcev po zaplinjeni Ljubljani.