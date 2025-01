Poklon Cirilu Zlobcu, »pesniku onkraj mejà«

Slovenski pesnik Ciril Zlobec bi letos slavil stoti rojstni dan. Avtorja nepozabnih in nepozabljenih verzov se bodo v soboto, najbrž kot prvi letos, spomnili v Trstu in Novi Gorici na pobudo tržaškega kluba Pen. Posvet Ciril Zlobec - pesnik onkraj mejà bo dopoldne potekal v dvorani Bazlen tržaške palače Gopčević, popoldne pa v Bevkovi knjižnici v Novi Gorici, da bi tako počastili tudi skorajšnjo goriško Evropsko prestolnico kulture.

Na obeh lokacijah bodo življenje in delo Cirila Zlobca (1925–2018) osvetlili štirje predavatelji, in sicer docent in slovenist Miran Košuta, podpredsednik mednarodnega Pena Boris A. Novak, tržaški pesnik Roberto Dedenaro in italijanistka Martina Ožbot. Svoje prispevke bodo prebrali v slovenščini ali italijanščini, prevod pa bo predvajan na zaslonu. V dvorani Bazlen se bo posvet začel ob 10.30, v Bevkovi knjižnici pa ob 15.30.