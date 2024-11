Poklon japonskemu mojstru animacije

Ko so v Cannesu maja letos podelili zlato palmo legendarnemu Studiu Ghibli, so premierno predstavili delo, ki o tistem studiu, predvsem pa o enem njegovih ustanoviteljev, velikem Hajau Mijazakiju, tudi pripoveduje.

Zelo poseben dokumentarec z naslovom Hajao Mijazaki in čaplja je nastal z namenom, da zabeleži zadnje filmsko delo japonskega režiserja, hkrati pa, da pri tem tudi ujame čar najznamenitejše ropotarnice animiranih zgodb, se pravi Studia Ghibli.

Film v režiji Kakuja Arakave se namreč začne z Mijazakijevo napovedjo, da se odpoveduje snemanju filmov, ker mu starost ne dopušča, da bi se še naprej posvečal filmski umetnosti. V resnici pa se belobradi avtor obljubi kmalu potem izneveri in se spet posveti filmski ljubezni.

Njegov najbolj avtobiografski in osebni film Fant in čaplja, s katerim si je lani prislužil oskarja za najboljši animirani celovečerec, je nastajal celih sedem let in v tem času je avtorjevemu delu ves čas sledil tudi Kaku Arakava.

Realizacija zadnje pripovedi danes triinosemdesetletnega režiserja je trajala tako dolgo, da sta mu med snemanjem umrli dve ljubljeni osebi. Tesna dolgoletna sodelavka Mičijo Jasuda, predvsem pa življenjski prijatelj in hkrati tekmec Isao Takahata, s katerim sta si zamislila legendarni studio animacije.

V kamero je Kaku Arakava ujel spomine, življenjsko filozofijo, fantazije, razmišljanja in seveda odločitve izrednega filmskega mojstra in enega glavnih očetov animiranega filma. To tako na delovnem mestu kot na poti domov, se pravi pri vsakdanjih opravilih. Posebej presenetljivo film prikazuje Mijazakijevo neutrudno iskanje popolnosti, ker ve, da ljubitelji njegovega opusa vsakič znova pričakujejo mojstrovino.

Dokumentarec se osredotoča na realnost filmskega ustvarjanja in zapletenost poklicnih odnosov, ki tudi v primeru priznanih mojstrov ostajajo vsekakor zelo zahtevni.

S prikazom burnega prijateljstva med Mijazakijem in Tošiom Suzukijem zgodba podrobno opisuje tudi umetniško sodelovanje in v bistvu dokazuje, kako se lahko prijateljstvo spremeni v vir ustvarjalnosti ...

Hayao Miyazaki e l’airone

Država: Japonska, 2023

Režija: Kaku Arakawa

Nastopata: Hayao Miyazaki in Toshio Suzuki