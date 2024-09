Poklon Rebuli nocoj v Kulturnem domu

Niz radijskih literarnih večerov Ars teatralis se vrača v tržaški Kulturni dom. Program Ars Radia Slovenija in Slovensko stalno gledališče sta se tokrat povezala s številnimi partnerji, da bi se skupaj poklonili stoletnici rojstva Alojza Rebule. V besedi in glasbi se bodo tržaškemu pisatelju posvetili v ponedeljek, 9. septembra, ob 20. uri: v Mali dvorani v Ulici Petronio in z neposrednim radijskim prenosom na Arsu in Radiu Trst A.

Scenarist večera Matej Venier je zapisal, da se je duhovna pustolovščina enega največjih slovenskih pisateljev morala začeti prav tako, kot se spominja svojega odhoda od doma v goriško semenišče Milan Zidar, junak novele Vrnitev v Rebulovi zbirki Vinograd rimske cesarice, ko se leta 1943 po propadu Mussolinijeve Italije vrača v domačo vas - v znamenju materinega priporočila: »Dali smo te sem, da boš dober. Če boš duhovnik ali ne.« Pustolovščina je Alojza Rebulo, ki je med drugim vse življenje gradil in izpopolnjeval tudi svoje nasprotovanje totalitarizmom, vodila v kraljestvo klasične filologije in k bogastvu slovenskega jezika. Izmojstril ga je do neslutenih pomenskih, slogovnih in čustvenih odtenkov.

Režiser Alen Jelen, idejni vodja cikla Ars teatralis, pravi, da Rebula že v svojih delih narekuje, kakšno naj bo razpoloženje pri uprizoritvi ali glasnem ubesedovanju njegove zapisane besede. Vzdušje in značaj njegovih besed bodo pričarali Andrej Pisani, Marijan Kravos, Jure Kopušar, Danijel Malalan. Z glasbo jih bosta dopolnjevala violončelistka Andrejka Možina in kitarist Janoš Jurinčič. Glasbena urednica je Darja Hlavka Godina, napovedovalka pa Tamara Stanese.

Literarni večer V začetku je bila beseda, ki se umešča v niz dogodkov V Rebulovem vetru Slovenske prosvete, pripravlja Program Ars Radia Slovenija v sodelovanju s SSG, Slovenskim narodnim gledališčem Nova Gorica, Radijskim odrom, Svetom slovenskih organizacij, Društvom slovenskih izobražencev in Radiem Trst A.