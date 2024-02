Pop pank v spomin na razposajeno mladost

The Offspring je skupina, ki ima posebno mesto v mojem srcu. Bend, viden predstavnik tistega pop-pank-roka, ki je razsajal v devetdesetih, je spadal med meni najljubše v času najstništva. The Offspring in njihove polbrate Green Day smo vrteli na vseh žurih, presnemavali smo zgoščenke in prepevali hite. Z leti se je moje glasbeno obzorje k sreči razširilo, na vrsto so prišle druge glasbene zvrsti, Offspringi pa imajo še vedno zagotovljeno mesto v moji domači diskoteki.

Poganjki glasbenega projekta The Offspring segajo v daljna osemdeseta leta. Skupino sta takrat ustanovila pevec Bryan »Dexter« Holland in basist Greg K, imenovala pa se je Manic Subsidal. Leta 1987 sta v bend stopila še kitarist Kevin »Noodles« Wasserman in bobnar Ron Welty, zasedba pa je svoje ime spremenila v The Offspring. Člani skupine so ostali nespremenjeni do leta 2003, v tem obdobju pa so fantje izdali sedem plošč. Med temi so Smash, Ixnay On The Hombre in Americana špica pank rok oziroma pop pank glasbe.

Z novim tisočletjem so se odnosi znotraj benda poslabšali, bobnar Welty je skupino zapustil, glasbena žilica preostalih članov pa je začela usihati.

A vrnimo se v devetdeseta, točneje v leto 1994, ko je pank rok oziroma pop pank doživljal svoj razcvet. V teku nekaj mesecev so namreč izšli trije albumi, ki so glasbeno zvrst dvignili iz undergrounda in jo popeljali v mainstream. Pankrokerji NOFX so izdali plošček Punk In Drublic, skupina Green Day je poskrbela za album Dookie, aprila pa je zagledala luč plošča Smash kalifornijskega benda The Offspring. Gre za tretji album ameriškega kvarteta, ki je do takrat sodeloval z neodvisno založbo Epitaph Records. Z njeno pomočjo so fantje dve leti prej posneli album Ignition. Leta 1993 je bend ploščo predstavil na glasbeni turneji, takrat pa so že začele nastajati nove skladbe.

V začetku leta 1994 se je skupina sestala v glasbenem studiu v severnem Hollywoodu in začela s snemanjem novih komadov. Pevec Holland je v nekem intervjuju spregovoril o takratnem vzdušju v studiu: »Bili smo povsem neobremenjeni. Naša prejšnja plošča je do takrat prodala kakih 15.000 izvodov, tako da nihče od nas ni pričakoval, da bi posneli kak nadpovprečen hit.«

Mesec pred izidom albuma so na radiu začeli vrteti prvi single Come Out And Play, ki se je v hipu povzpel na prvo mesto prestižne glasbene lestvice Billboard Modern Rock Tracks. Z naslednjim singlom Self Esteem se je začela prava Offspring manija. Komad je bend baje od takrat zaigral na vsakem svojem koncertu.

Smash pa vsebuje še cel kup drugih skladb, kot so Gotta Get Away, What Happened To You?, So Alone in Something To Believe In, ki so s časom postale prave uspešnice. Skratka pravi pop pank biser in prisrčen spomin na razposajena najstniška leta.

Smash

The Offspring

Pop-pank

Epitaph Records, 1994