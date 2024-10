Pozitivna čustva, skoraj brez nostalgije

Švedska bluz rok zasedba Blues Pills se po štirih letih od zadnjega ploščka Holy Moly! vrača z novim glasbenim materialom. Na začetku avgusta je zagledal luč sveta že četrti bendov album Birthday.

Zasedba Blues Pills ni več »nova glasbena senzacija« svetovne vintage rok scene. Bend je namreč nastal pred trinajstimi leti, po štirih ploščah pa si je že prislužil kar nekaj oboževalcev. Danes velja za eno izmed boljših evropskih bluz rok skupin. K temu je pripomogla tudi pogodba z eno izmed najboljših neodvisnih glasbenih založb Nuclear Blast, s katero je bend izdal svoje prve tri plošče. »Hard & heavy« založba ima v svojih vrstah kar nekaj imenitnih bendov te scene, podobni švedski zasedbi sta na primer skupini Graveyard in Kadavar. Ravno člani benda Kadavar so od vsega začetka prvi podporniki švedske zasedbe. Poleg njih pa so tu še glasbeniki ameriške skupine Radio Moscow, saj sta basist Zack Anderson in bobnar Cory Berry bivša člana Američanov. Berryja je nato zamenjal bobnar André Kvarnström. Poleg že omenjenih Andersona in Kvarnströma sestavljata skupino še kitarist Kristoffer Schander in izredna pevka Elin Larsson.

Glasba Blues Pills sega v daljna šestdeseta in sedemdeseta leta: pristni in originalni bluz rok, poln izrednih kitarskih rifov in s švedsko Janis Joplin za mikrofonom. Sound se je sicer na drugem ploščku Lady in Gold nekoliko omehčal in postal bolj soul in pop obarvan. Na predzadnjem Holy Moly! pa so kitare ponovno stopile v ospredje.

Danes je na vrsti četrti album Birthday. Med nastajanjem novih komadov je pevka Larsson ostala noseča, zato dober del nove plošče temelji tako na spoznavanju nove življenjske poti kot materinstva nasploh. Pesmi so avtorji spesnili na švedskem podeželju in to v le nekaj tednih. Pred nekaj meseci se je nato rodil mali Loui, kmalu zatem pa še plošček Birthday. V njem hitro zasledimo pozitivna čustva, nostalgije, ki pa je bila pogosto prisotna v prejšnjih ploščah, skorajda ni več.

Najprej je na vrsti komad, ki daje albumu naslov. Gre za dobro, rokersko pesem s posrečenim refrenom. Bas kitara je v ospredju v naslednji, poskočni Don’t You Love It, ki bo gotova postala live uspešnica. Podobna je tudi Bad Choices, nato pa prva balada Top Of The Sky. Tu boste gotovo dobili kurjo polt, saj je Larssonina interpretacija res ganljiva. Piggyback Ride je spet rokerska pesem, Holding Me Back tudi, nato je bluz rok spet v ospredju v skladbi Somebody Better. Shadows spominja na bluz, ki so ga v Missisipiju prepevali pred sto leti, pred koncem albuma pa je še čas za pol akustično I Don’t Wanna Get Back On That Horse Again in zaključno What Has This Life Done To You.

Birthday

Blues Pills

Bluz rok, soul

BMG, 2024