Pred 100 leti se je rodila kraljica fada

Pred stotimi leti se je na današnji dan rodila portugalska pevka in igralka Amalia Rodrigues, ki je obveljala za kraljico fada. V več kot 50-letni glasbeni karieri je posnela 170 glasbenih albumov in proslavila fado po vsem svetu. V svetovno zgodovino glasbe se je vpisala kot ena najbolj prepoznavnih portugalskih umetnic. Čeprav je uradni datum njenega rojstva 23. julij, je sama rojstni dan praznovala 1. julija.

V drugi polovici 30. let minulega stoletja je začela peti na lokalnih prireditvah, leta 1939 pa je prvič nastopila kot profesionalna pevka, takrat že s skrajšanim imenom Amalia Rodrigues. Leta 1945 je posnela svojo prvo ploščo in v tem času veliko nastopala v Lizboni. Leta 1949 je nastopila v Parizu in v Londonu, leto pozneje pa še v Berlinu, Rimu, Trstu, Dublinu in Bernu. Pozneje je nastopala po vsem svetu, leta 1970 celo pred japonskim občinstvom.