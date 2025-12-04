Navade in »razvade« priseljenske družine

Antonio Zagari se je, kot sam pove v filmu, rodil prvega januarja 1954. Njegov oče Giacomo je tistega dne proslavil rojstvo prvorojenca s streljanjem, kot po ustaljeni navadi dolge mafijske tradicije.

Najnovejše delo priznanega italijanskega režiserja in dokumentarista Danieleja Vicarija (1967) je tokrat posvečeno zgodbi ’ndrangetista, ki se je sredi sedemdesetih let znašel v Lombardiji, kjer ga je oče kljub oddaljenosti od rodne Kalabrija uvedel v svet kriminala.

Antonio Zagari, ki je kasneje napisal avtobiografsko knjigo, po kateri je Vicari posnel film, se je najprej zelo dobro odrezal v vlogi mafijskega morilca, saj mu je šel zločinski posel dobro od rok. Na lepem pa mu je postalo jasno, da živi življenje, ki ga sam ne mara, da pa ga je sprejel, ker je tako želel njegov oče.

Svojevrstni italijanski gangster movie je tudi zgodovinsko pričevanje province v začetku sedemdesetih let. V predmestje Milana se je izselila družina iz juga Italije, ki pa ni mogla sprejeti in doumeti, da sta sinova govorila že lombardski dialekt in se pri tem povsem vživela v novo okolje. Teža korenin je vselej obremenjevala sanje mladih bratov Zagari, poleg vsega pa se je v tistem času pojavil tudi heroin, ki je docela iznakazil družbo, pa tudi prihodnost cele generacije.

Protagonist zgodbe Antonio, pooseblja ga Gabriel Montesi, se je naposled oddaljil od očeta in vseh družinskih načrtov ter se približal roki pravice. Postal je eden osrednjih obveščevalcev in pričevalcev, ki so še kako pripomogli k spoznavanju mafijskih združb.

Film Ammazzare stanca je v marsičem zelo moderno zasnovan. Tako pri opisu protagonista, ki se že v sedemdesetih letih postavi pod velik vprašaj in bi rad svoje življenje osmislil drugje, kot tudi v pripovedovanju vsakdana družine, ki se je iz italijanskega juga preselila na sever, a se novemu okolju in novim navadam ni znala in hotela prilagoditi. Nekako tako, kot se tudi danes čestokrat dogaja z družinami številnih priseljencev. Igralec Rocco Papaleo v vlogi strica mafijaša zagotavlja filmu izredno vrednost.

Ammazzare stanca

Država: Italija, 2025

Režija: Daniele Vicari

Igrajo: Gabriel Montesi, Vinicio Marchioni, Selene Caramazza, Andrea Fuorto in Rocco Papaleo