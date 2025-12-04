Z Dežele pet milijonov za sanacijo odlagališča na Malnišču

Občina Sovodnje je podpisala z Deželo Furlanijo - Julijsko krajino sporazum o nameri za sanacijo odlagališča na Malnišču. Na njegovi podlagi bo sovodenjska občina za izvedbo sanacijskih del imela na voljo pet milijonov evrov deželnih sredstev.

Opozicijski občinski svetniki Kristian Tommasi, Roberta Visintin Calò in Avguštin Devetak poudarjajo, da »smo morali 27 let čakati, da se je sovodenjska občinska uprava končno odločila, da izkoristi priliko za rešitev problema Malnišča«. Trije opozicijski občinski svetniki ocenjujejo, da sovodenjska občina v prejšnjih letih ni opravila svoje dolžnosti in z deželo ni vzpostavila ustreznega dialoga za sprožitev postopkov. Zdaj, ko se je zadeva premaknila z mrtve točke, se trije občinski svetniki iz vrst opozicije »v imenu SSk in liste Tommasi Sindaco-Župan zahvaljujejo predsedniku Dežele Furlanije -Julijske krajine Massimilianu Fedrigi in odborniku za okolje Fabiu Scocimarru za posluh in za držano besedo, kakor tudi nekdanjemu deželnemu svetniku SSk Igorju Gabrovcu in sedanjemu deželnemu svetniku SSk Marku Pisaniju za vsa prizadevanja v tem smislu«. Za zaključek izražajo zadovoljstvo in poudarjajo: »Občinska uprava je torej vendarle storila, kar je bilo potrebno za ureditev dolgoletnega problema Malnišča, čeprav je imela rešitev na krožniku že veliko let prej, prav po zaslugi SSk. Izrekamo pa ji priznanje, da čeprav z veliko zamudo, je končno sledila nasvetom in predlogom SSk in z deželo podpisala ustrezni dogovor za financiranje projekta, ki bo Malnišče končno rešil hudega onesnaževanja«.