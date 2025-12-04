Na Primorskem zlasti v šolah že razsaja gripa

Po ugotovitvah zdravnikov je gripa letos pohitela, kar potrjuje tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), poročajo Primorske novice. Gre za posledico zgodnejše pojavnosti gripe na severni polobli in severozahodu Evrope. Na Primorskem že od prvih dni novembra obolevajo zlasti vrtčevski otroci in šolarji, ob njih še starši in sorodniki. Letos se odloča za cepljenje bistveno več ljudi kot v preteklosti, zato je cepiva že zmanjkalo. Nova pošiljka prihaja prihodnji teden.

V večini primorskih zdravstvenih domov so tudi letos uredili cepilne ambulante, a urnik cepljenja je v vsakem drugačen. V novogoriškem, denimo, deluje vsak dan v tednu, saj izvajajo vse vrste cepljenj. V koprskem zdravstvenem domu deluje dvakrat na teden, v piranskem pa enkrat tedensko. Urnik objavlja vsak dom na svoji spletni strani.