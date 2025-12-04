Mlada dekleta sta pahnila v prostitucijo

Karabinjerji so v petek, 28. novembra, aretirali 55-letnega kitajskega državljana in ovadili na prostosti 55-letno kitajsko državljanko zaradi izkoriščanja prostitucije. Gre za rezultat preiskave, ki jo je vodilo tržaško tožilstvo.

Prvi del preiskave se je zaključil poleti. Karabinjerji so v masažnih salonih v Ulici Flavia in v Ulici sv. Frančiška našli neizpodbitne dokaze o nezakoniti dejavnosti. Masažna salona, v katerih so uslužbenke ponujale spolne usluge, in nezakoniti zaslužek, so zasegli

Tedaj so identificirali zdajšnja osumljenca. Ugotovili so, da sta dajala v najem lokala, kjer so mlade kitajske državljanke ponujale spolne usluge, pri čemer sta jih tudi kontrolirala, objavljala oglase na spletu, odgovarjala na telefon in urejevala termine srečanj ter skrbela za plačilo. Mlade Kitajke so privabili v Italijo z zagotovilom, da bodo dobile službo. V lokalih, kjer so potekala srečanja, so pogosto živele v slabih razmerah in brez vsakršne osebne prostosti. Preiskovalci so sicer ugotovili, da niso bile žrtve brutalnega in očitnega nasilja in da se niso nikoli uprle. Šlo je za hudo izkoriščanje, saj so bile izmene izjemno dolge, pri čemer niso mogle zapustiti lokalov niti za obroke, so med drugim zapisali karabinjerji.

Med preiskavo so identificirali in rešili eno kitajsko državljanko, ki so jo v sklopu projekta Stella Polare za pomoč ženskam, ki so žrtve izkoriščevalcev, pospremili na varno lokacijo in ji ponudili vključitev v program pomoči in zaščite.