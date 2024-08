Prišli bodo ustvarjalci z vsega sveta

Dnevi poezije in vina, ki že 28 let združujejo pesniško besedo in vino ter so se pred dobrimi desetimi leti iz Medane v Goriških Brdih preselili na Ptuj, bodo letos potekali med 19. in 24. avgustom. Poleg častnih gostij Pie Tafdrup in Valžine Mort ter pesnika Jacka Dehnela, ki je letošnji avtor Odprtega pisma Evropi, se bo predstavilo še 18 pesnikov iz Slovenije in tujine.

Po besedah direktorja založbe Beletrina Mitje Čandra gre za festival, ki je močno vpet v lokalno okolje, obenem pa ima izjemno evropsko dimenzijo. Dneve poezije in vina letos kurira ukrajinsko-ameriški pesnik in univerzitetni profesor Ilya Kaminsky, ki je po besedah programske vodje festivala Kristine Kočan izbral bogat nabor pesnikov z vsega sveta, ki pa jih večinoma druži izkušnja dvojnosti bivanja.

Skupno prihaja na Ptuj in v druge partnerske kraje - tudi v Avstriji in na Hrvaškem - 21 pesnikov in pesnic. Letošnji slovenski avtor v fokusu je Zdenko Kodrič, ki se bo predstavil tudi s fotografskimi deli. Na dogodkih bodo na voljo brezplačne knjižice z izborom poezije pesniških gostov, ki bodo izdane v okviru festivala, ter dvojezični pesniški zbirki v trdi vezavi obeh častnih gostij, danske pesnice Pie Tafdrup in belorusko-ameriške pesnice Valžine Mort.

Odprto pismo Evropi, ki ga vsako leto piše drug pesnik ali pesnica, je letos spisal poljski pesnik Jacek Dehnel (na fotografiji), ki živi v Nemčiji. V njem se loteva problematike umetne inteligence, ki posega tudi v ustvarjalni proces. Pismo bo javno prebral 22. avgusta.

V ospredju bo južnokorejska poezija, ki zaobjema tudi prevajalsko delavnico. V goste prihajajo južnokorejski pesnik in performativni umetnik Kim Kyung Ju ter južnokorejski pesnici in romanopiski Choi Young-mi in Kim Yi-deum.

Novost letošnjega festivala je literarna ptujska rezidenca. Latvijski pesnik Artis Ostups in litovska pesnica Dovile Bagdonaite bosta ustvarjala na Ptuju ves mesec in nato nastopila tudi na festivalu.