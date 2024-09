Promocijski koncert spremenili v album

V zadnjem mesecu je angleška britpop zasedba Oasis spet aktualna. Brata Gallagher sta namreč po petnajstih letih od zadnjega nastopa najavila, da bosta naslednje leto spet skupaj na turneji. Serija predvidenih koncertov v Angliji in Irski je bila v nekaj urah razprodana, šušlja se pa, da bodo turnejo razširili še na ostale evropske in morda svetovne države. Tako kot Oasis so se tudi njihovi »bratranci« Blur po nekajletnem premoru vrnili na svetovno glasbeno sceno in to že lani z novim ploščkom The Ballad Of Darren. Nov album so fantje predstavili z imenitnim dvodnevnim nastopom na londonskem stadionu Wembley in ravno ta dogodek je danes postal plošča Live At Wembley Stadium.

Skupino Blur sestavljajo pevec in kitarist Damon Albarn, kitarist Graham Coxon, basist Alex James in bobnar Dave Rowntree. Fantje so bend ustanovili proti koncu osemdesetih. V naslednjih letih je zasedba veljala za eno izmed glavnih predstavnic angleškega glasbenega gibanja britpop oziroma britrok. Ob njej so takrat bili uspešni tudi bendi, kot so Supergrass, Suede in seveda Oasis. Proti koncu devetdesetih so Albarn in tovariši nekoliko spremenili svoj glasbeni stil in se bolj približali alternativnemu roku. Leta 2003 so bend razpustili in se posvetili drugim glasbenim projektom. Pevec in kitarist Damon Albarn se je tako osredotočil na snemanje nove plošče z zasedbo Gorillaz, kitarist Graham Cox pa se je posvetil samostojnemu glasbenemu projektu.

Glasbene poti članov benda so se ponovno srečale leta 2008, ko je skupina po dolgih letih spet opravila uspešno turnejo, pet let kasneje pa je končno prišlo do snemanja novega glasbenega materiala. Leta 2015 je tako izšel nov plošček z naslovom The Magic Whip, sestavljali pa so ga bolj umirjeni komadi. Nato spet daljši oddih in redki nastopi v živo. Albarn se je ponovno posvetil drugim glasbenim projektom, predvsem Gorillaz in ravno med turnejo začel s pisanjem novih besedil. Po nekaj letih je tako lani zagledal luč nov album The Ballad of Darren, ki je sicer bila zelo izpovedna plošča, bližja Albarnovim solo albumom, kot pa Blur ploščkom. Dogodek pa je bend z odlično marketinško potezo predstavil z dvodnevnim koncertom na londonskem stadionu Wembley, 8. in 9. julija lani. Kdor je prisostvoval koncertu pravi, da je to bil fenomenalen glasbeni dogodek. Pred dvema tednoma so komadi izšli na plošči Live At Wembley Stadium, ki ponuja kar trideset pesmi za več kot dve uri glasbe. Izbor skladb je raznolik, od novih komadov z zadnjega albuma, do starejših uspešnic, kot so Song 2, Country House, Coffee & TV, Tender in Girls & Boys. Ob novi live plošči je v zadnjih mesecih izšel tudi devede nastopa na stadionu Wembley in še dokumentarec Blur To The End.

Live At Wembley Stadium

Blur

Britpop

Parlophone Records, 2024