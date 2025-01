Še vedno očarljiva Nicole Kidman

Na dan, ko v italijanske filmske dvorane prihaja zadnji film Sonje Prosenc, ki so ga pri nas predstavili na preteklem Trst Film Festivalu, o družini, pa čeprav iz povsem drugačne perspektive pripoveduje tudi film Haline Rejin, eden med najbolj pričakovanimi celovečerci pretekle beneške »mostre«. Z njim se je na rdečo preprogo najstarejšega filmskega festivala vrnila Nicole Kidman.

Romy spoznamo takoj na začetku filma, ko hiti v jutranjem newyorškem vrvežu do palače, v kateri zaseda mesto direktorice. Vsaj na pogled je svetlolasa ženska srednjih let stereotip uspeha. Premožna, zagnana, vedno elegantna in nadvse seksi gospa, s hčerkama in zaljubljenim možem, po poklicu gledališkim režiserjem.

Petdesetletna režiserka Halina Reijn pa nam takoj potem razodene, da kljub vsemu Romy ni tako srečna, kot izgleda. Zaradi tega se najbrž pusti zapeljati od redkobesednega in dokaj zavrtega mladega pripravnika Samuela, ki ga slučajno sreča na ulici. Že takoj visoki mladenič pritegne njeno pozornost: kmalu nato pa ga najdemo ob njej v uradu, ko trideset let mlajši fant že preizkuša meje dovoljenega ...

Samuel se sploh ne boji uspešne ženske in njene moči, temveč na vsak način udira v njeno zasebnost in doseže vse, kar si zastavi. Romy se mlademu stažistu popolnoma preda in to do take mere, da postavi na kocko tudi svoje osebno življenje in družino. Kljub trudu ji je takoj jasno, da je nad sabo izgubila vsako kontrolo, za kar bo kasneje plačala tudi na delovnem mestu.

Samuelu v določenem trenutku ni dovolj srečevati Romy le v službi in v hotelski sobi. Obišče jo tudi na domu in se nepričakovano pojavi celo na družinskem prazniku, kar seveda vsakič znova junakinjo jezi in hkrati bega.

Zgodba o psihološki premoči in podrejenosti ženske, ki si ne more kaj, da bi se uprla toku vsega, kar se ji dogaja, je kljub zanimivi iztočnici zamujena priložnost, ki se res ponaša z zvenečim imenom še vedno lepe Nicole Kidman, a se tudi ustavi samo pri tem. Iga

Babygirl

Država: ZDA, 2024

Režija: Halina Rejin

Igrajo: Nicole Kidman, Harris Dickinson, Antonio Banderas in Jean Reno