Septembra koncert skupine Editors v Gorici

Koledar dogodkov v Gorici na poti k GO! 2025 se postopoma polni in oblikuje. Angleška rock skupina Editoris bo 2. septembra 2023 nastopila v Gorici na ploščadi pri Rdeči hiši. Gre za enega izmed treh predvidenih koncertov v Italiji, na katerih bodo leto dni po izidu javnosti predstavili svoj sedmi album EBM. Ostala dva koncerta bosta še 8. avgusta v Agrigentu in 3. septembra v Pratu. Angleška skupina, za katero je značilen prepoznaven zvok, ki združuje rock, punk in elektroniko, se umetniško še vedno nenehno razvija in raste, istočasno pa že celih 17 let ostaja zvesta svoji viziji.

»To bo pomemben dogodek za Gorico, neke vrste prvi stresni test, ki nam bo omogočil, da poženemo stroj in ugotovimo, kaj pomeni organizirati pomembne mednarodne dogodke,« pravi direktorica EZTS GO Romina Kocina. »Leto 2025 je pred vrati, takrat bomo gostili in organizirali različne, tudi mednarodne pobude tako v Gorici kot v Novi Gorici, pretok ljudi bo velik, zato si ne smemo privoščiti, da bi bili nepripravljeni«.

Ravno s koncertom angleške zasedbe bo v Gorici začel Goriški september. Koncert, ki bo 2. septembra, bo prvi izmed številnih dogodkov v pričakovanju Okusov na meji, ki bodo mestne ulice napolnili od 21. do 24. septembra. Dogodek organizira EZTS GO v sodelovanju z Občino Gorica v okviru pobud na poti k GO! 2025. Vstopnice so na voljo na www.dnaconcerti.com.