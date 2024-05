Vpis novega zdravnika ali poskusne ambulante za paciente Luigija Grassa

Pacienti, ki so ob odhodu dr. Luigija Grassa izgubili družinskega zdravnika in še niso potrdili novega, se bodo lahko jutri, torek, 14. maja, od 8.00 do 11.45, brez predhodnega naročanja na sedežu zdravstvenega okraja, v Nabrežini 108/d, vpisali v seznam novega zdravnika ali poskusne ambulante za zdravstveno oskrbo Asap, sporoča zdravstveno podjetje Asugi.

Kdor jutri ne more, bo lahko obiskal upravno okence zdravstvenega okraja v naslednjih dneh ob predhodnem telefonskem dogovoru. Več informacij na spletni strani zdravstvenega podjetja Asugi