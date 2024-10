Skrivnostna glasba za italijanski film

Uncle Acid in The Deadbeats se vračajo z novim glasbenim materialom, in to po dolgih šestih letih od prejšnjega albuma Wasteland. Tokrat pa nimamo pred sabo »klasičnega« Uncle Acid ploščka, marveč glasbeno kuliso italijanskega filma, ki ni – in tudi verjetno ne bo – nikoli izšel ... Nell’ora blu.

Uncle Acid and The Deadbeats je skupina, ki bolj malo nastopa v javnosti. Fantje občasno koncertirajo po Evropi, o njih pa vemo bolj malo. Zasedbo so leta 2009 ustanovili pevec in kitarist Uncle Acid oziroma Kevin Ryan Starrs, basist Kat in bobnar Red. Zasedba se je v naslednjih letih večkrat spremenila, če izvzamemo pevca Starrsa, ki je vedno ostal na svojem mestu, saj je glavni akter tega glasbenega projekta. Poleg njega stojijo danes še drugi kitarist Vaughn Stokes, basist Justin Smith in bobnar Jon Rice. Igrajo psihedelični doom – stoner, ki izrazito spominja na glasbo s konca šestdesetih let, predvsem pa na legendarni angleški bend Black Sabbath. Nekateri pravijo, da je skupina neke vrste Black Sabbath z Johnom Lennonom na vokalu. Ko je leta 2013 izšel bendov tretji plošček Mind Control, je Ozzy Osbourne povabil skupino na turnejo. Uncle Acid so tako imeli priložnost nastopati kot predskupina najboljšega heavy metal benda vseh časov. Stvar se je seveda obrestovala. Dve leti kasneje je izšla odlična plošča The Night Creeper, leta 2018 pa ravno tako zelo dobra Wasteland. Skupina je danes prava ustanova svetovne doom scene. V vseh njenih albumih je očitna ljubezen do italijanskih noir in »giallo« filmov iz šestdesetih ter sedemdesetih. Starrs se je namreč že v najstniških letih zanimal za tovrstne filme, njegova skrita želja pa je bila pripraviti glasbeno kuliso za enega izmed teh. Tako je nastal projekt Nell’ora blu. Starrs si je najprej izmislil zgodbo in napisal scenarij, nato pa začel sestavljati glasbeno kuliso.

»Poslušalce spodbujam k uporabi domišljije,« je v enem izmed redkih intervjujev dejal Kevin Ryan Starrs. »Očitno je, da ne vidite, kaj se dogaja, in če ne razumete italijanščine, je vse skupaj še težje.« Nell’ora blu je namreč dvojezična plošča, Starrs poje v nekaterih komadih v angleščini, dialogi pa so v italijanščini. V njej igrajo nekatera velika imena italijanskega filma, kot so Franco Nero, Edwige Fenech, Luc Merenda, Massimo Vanni in Giovanni Lombardo Radice. »Sodelovanje z igralcem Francom Nerom je zame predstavljal izreden izziv. Všeč mu je bil moj scenarij in nasploh celotna ideja. Počutil sem se nekako legitimiranega, ko me je podprla taka legendarna osebnost,« je še dejal Starrs.

Nell’ora blu je skrivnostna, temačna plošča, neke vrste radijska igra, polna sintetizatorjev zvoka, saksofonov in drugih inštrumentov, a tudi močnih kitar in doom ritmov. Genialna!

Nell’ora blu

Uncle Acid and The Deadbeats

Glasbena kulisa neizdanega filma

Rise Above Records, 2024