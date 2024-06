Slovenski filharmoniki in Aleksander Gadžijev nocoj na Dunaju

Orkester Slovenske filharmonije bo nocoj pod vodstvom dirigenta Douglasa Boyda nastopil v zlati dvorani Musikvereina na Dunaju. V okviru mednarodnih predstavitev prihajajoče Evropske prestolnice kulture (EPK) v Novi Gorici in Gorici bo z njimi nastopil ambasador EPK, pianist Aleksander Gadžijev z redkeje izvajanim Skrjabinovim klavirskim koncertom.

Na koncertnem sporedu sta še eno najbolj priljubljenih del slovenskega repertoarja - simfonična pesnitev Bela krajina Marjana Kozine ter peta simfonija Jeana Sibeliusa, ki spada med najbolj priljubljena orkestrska dela tega finskega skladatelja.

Gadžijev je trenutno eden najbolj uspešnih pianistov v mednarodnem merilu. Rojen v družini pianistov v Gorici je osvojil nekaj nagrad na mednarodnih klavirskih tekmovanjih, med drugim 1. nagrado v Sydneyju, 2. nagrado mednarodnega Chopinovega tekmovanja in 1. nagrado na tekmovanju v Hamamatsuju.

Med letoma 2019 in 2021 je bil BBC-jev umetnik nove generacije, kar mu je omogočilo nastope na priznanih britanskih festivalih in v koncertnih dvoranah ter sodelovanje z različnimi angleškimi sestavi. Zdaj ga redno vabijo na festivale in koncertne odre po Evropi, Aziji in ZDA. Za svoje poustvarjalne dosežke je lani prejel nagrado Prešernovega sklada.

Boyd je trenutno umetniški vodja Garsingtonske opere, bil pa je tudi glasbeni vodja Pariškega komornega orkestra, glavni dirigent orkestra Glasbenega kolegija Winterthur, glasbeni vodja orkestra Manchester Camerata, glavni gostujoči dirigent Simfoničnega orkestra iz Kolorada, umetniški partner Komornega orkestra svetega Pavla in glavni gostujoči dirigent orkestra City of London Sinfonia.

Leta 2020 je prejel prestižno medaljo mesta Pariz Grand Vermeil za zasluge na področju glasbe, in sicer kot priznanje za svoje delo glasbenega direktorja Pariškega komornega orkestra. Glasbeno se je oblikoval pri glasbenikih, kot sta Claudio Abbado in Nikolaus Harnoncourt, ki še danes pomembno vplivata na njegov slog in pristop, piše v sporočilu za javnost.

Koncert soorganizirata slovensko veleposlaništvo v Avstriji in Slovenski kulturno-informacijski center SKICA Dunaj. Z njim bodo obeležili dan državnosti in 20. obletnico članstva Slovenije v EU ter zvezi NATO.