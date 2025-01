Strah na dopadljivi glasbeni podlagi

Škotska indie pop skupina Franz Ferdinand je po dolgem času spet med nami. Že sedem let je namreč minilo od zadnjega ploščka Always Ascending iz leta 2018. Fantje, ki so se v tem obdobju ukvarjali s stranskimi glasbenimi projekti, so prejšnji teden izdali svojo šesto ploščo The Human Fear.

Začetki skupine Franz Ferdinand segajo v prva leta novega tisočletja. Pred tem so člani benda igrali v drugih manjših skupinah, kot so The Karelia, Yummy Fur, 10p Invaders in še Embryo. Leta 2001 se je kitarist Nick McCarthy po dolgoletnem bivanju v Nemčiji preselil na Škotsko in tam spoznal pevca Alexa Kapranosa. Ta je imel na zalogi že kar nekaj besedil in glasbenih idej. Fanta sta začela z vajami in se z nekaj komadi predstavila angleški neodvisni glasbeni založbi Domino Recording Company. Tako je nastal projekt Franz Ferdinand, ki se je proti koncu leta 2003 predstavil širši publiki s krajšo ploščo Darts of Pleasure. To so bila leta, ko je indie rock doživljal svoj razcvet z novim valom bendov, kot so The Strokes, Interpol, The White Stripes, The Hives in še bi lahko našteval.

Franz Ferdinand so odločno prodrli na to sceno in v hipu zasloveli s svojim istoimenskim prvencem iz leta 2004. Zasedbo sta takrat, poleg Kapranosa in McCarthya, sestavljala še basist Robert Hardy in bobnar Paul Thomson. Njihova glasba je bila rokersko poskočna, a s pop obarvanimi melodijami, ki so idealne za radijske postaje. Svoj sloves so v naslednjih letih potrdili s ploščami You Could Have It So Much Better, Tonight: Franz Ferdinand in pa Right Thoughts, Right Words, Right Action.

Leta 2013 so se odločili za krajšo pavzo. Dve leti kasneje je bend začel sodelovati z ameriško glam rock skupino The Sparks, s katero je nato izdal plošček FFS (Franz Ferdinand & Sparks). Leta 2016 je Franz Ferdinand zapustil ustanovitelj, kitarist in pianist Nick McCarthy, da bi se lahko bolj posvetil družini. Na njegovo mesto sta stopila kitarist Dino Bardot in pianist ter glasbeni producent Julian Corrie.

Leta 2018 je tako izšla nova plošča Always Ascending. Tri leta kasneje je bend zapustil še bobnar Paul Thomson, nadomestila pa ga je mlada bobnarka Audrey Tait. Septembra lani smo po dolgem času končno lahko prisluhnili novemu komadu Audacious, prvemu singlu šestega ploščka The Human Fear. Tipična Franz Ferdinand pesem je dokazala, da imajo Kapranos in ostali še nekaj dobrih rifov in dopadljivih melodij na zalogi. Drugi single Night Or Day pa je to dejstvo še dodatno utemeljil. Rdeča nit Kapranosovih besedil so najrazličnejše tipologije strahu, ki nas preganjajo v našem vsakdanu. Njihova glasbena podlaga pa daje vtis, da je katerikoli tip strahu premagljiv.

The Human Fear

Franz Ferdinand

Indie pop, dance rock

Domino Records, 2025