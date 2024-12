Šus v glavo, bomba in češnja na torti

Ljubitelji stoner roka, letošnje leto je bilo za vas nadvse plodovito. V zadnjih dvanajstih mesecih je izšlo kar nekaj kvalitetnih albumov. Tu mislim na primer na nov plošček ameriških legend Fu Manchu, a tudi na angleške Orange Golbin in italijanski bend Black Rainbows, ki je z ameriško skupino Nebula izdal krajšo ploščo. Tudi v Grčiji je bilo pestro z novim izdelkom mladih Acid Mammoth in pa že uveljavljenih 1000mods. Med novinci gre gotovo izpostaviti norveški kvartet Slomosa in njihov odlični album Tundra Rock. Danes pa imamo pred sabo verjetno najboljši stoner rok plošček leta, in sicer album The Long Forever, ki sta ga izdali švedska zasedba Lowrider in londonska Elephant Tree.

Lowrider je bilo do pred nekaj leti neke vrste mitološko bitje evropske stoner rok scene. Skupina je leta 2000 izdala svoj prvenec Ode To Io in nato izginila. Bend so leta 1997 ustanovili basist in pevec Peder Bergstrand, kitarist in pevec Ole Hellquist, kitarist Niclas Stalfors ter bobnar Andreas Eriksson. Člani zasedbe so bili očitno pod vplivom kalifornijskih stoner in desert rok bendov, nekateri so jih takrat zafrkljivo označili za evropsko različico skupine Kyuss. Opazila jih je tudi ameriška založba MeteorCity in jim ponudila krajšo split ploščo z bendom Nebula. Tako je leta 1999 izšel album Nebula/Lowrider, leto kasneje pa prvenec Ode To Io. Gre za klasičen »old school« stoner album, ki poslušalca takoj popelje v kalifornijsko puščavo, med pesek in kaktuse. Plošček je postal še bolj dragocen, ko so člani benda leta 2003 šli narazen. Skupina je nato deset let počivala, leta 2013 pa se v Berlinu spet prikazala na odru. Od takrat je občasno nastopila na kakem izmed evropskih stoner festivalov, medtem pa začela s snemanjem novih komadov.

Skoraj dvajset let po prvencu Ode To Io je leta 2019 zagledal luč sveta Refractions, fantje pa so vsem dokazali, da imajo očitno še nekaj uspešnih kitarskih rifov na zalogi. Po petih letih pa spet novi komadi, tokrat v sodelovanju z angleškim bendom Elephant Tree. Gre za kvartet iz Londona, ki je sicer nekoliko bolj psihedelično in prog usmerjen. Tudi zato pa je končni rezultat The Long Forever še bolj zanimiv.

Prve tri pesmi so podpisali Švedi. And The Horse Your Rode In On je prva na vrsti – triminutna klasična stoner rok koračnica, pravi šus v glavo! V drugi Caldera imamo najprej bolj umirjen intro, nato pa mogočne kitarske rife in veliko psihedelije. Podobna je tudi tretja Into The Grey. Nato pa prva skupna skladba Through The Rift – vesoljsko psihedelična bomba. Elephant Tree nam ponujajo še desetminutno skladbo Fucked In The Head in pesem 4 For 2 – neke vrste miks med skupinama Hawkwind in Motorpsycho. Na koncu pa spet skupna Long Forever, češnja na torti najboljšega stoner rok ploščka letošnjega leta.

The Long Forever

Elephant Tree/Lowrider

Stoner rok

Blues Funeral Recordings, 2024