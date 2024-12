Ta veseli dan kulture s še bogatejšima Franom in Franjo

Raziskovalci Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU so na Ta veseli dan kulture obogatili Frana in Franjo. Slovarski portal Fran je opremljen s posodobitvami in dopolnitvami slovarjev ter tehnološkimi izboljšavami, novosti so tudi na portalu Franja, za katero so uspeli pridobiti novo domeno Franja.si.

Portal Fran je med drugim obogaten z letošnjim prirastkom v eSSKJ, ki rastočemu slovarju prinaša povsem nov slovarski opis za 384 iztočnic, 142 stalnih besednih zvez in 137 frazeoloških enot.

Obravnavane iztočnice sodijo v več sistematično obdelanih pomenskih skupin, med katerimi letos izstopajo denimo literarna (madrigal, povest, rima, satira), šahovska (gambit, mat, pat, šahovnica), hormonska (DHEA, endorfin, kortizol, melatonin, oksitocin), tekstilna (kašmir, muslin, saten, viskoza). Prirastek prinaša tudi nekatere še neuslovarjene besede, kot so bioplinski, fraktal, imaginarij, klif, kognicija, metek, podkast, rekonkvista, tetrapak in ubikinon.

S popravki in dodatki so bili dopolnjeni tudi rastoči ePravopis, Sprotni slovar slovenskega jezika, Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov, Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja ter Megiserjev (1603) in Hipolitov (1711-1712) zgodovinski slovar.

Dodali so tudi uporabniške izboljšave na portalu Fran. Odslej lahko uporabniki portalske vsebine delijo prek družbenih omrežij Facebook in X, vzpostavili so sistem obvestilnih pasic. Oblikovali so tudi sistem za strojno podprto komunikacijo z uporabniki na podlagi oblikovanega e-poštnega seznama, ki uporabnikom omogoča še bolj neposreden stik z ustvarjalci portala.

Tudi portal Franja je že doživel nekaj novosti. Poleg nove domene je bil med drugim vzpostavljen sistem za oddajo predlogov uporabnikov za popravek napake v slovarskem sestavku.

Obenem na ZRC vabijo k sodelovanju pri izbiri besede leta 2024 in akciji Besedomat.si. Svoje predloge za besedo leta lahko zainteresirani oddajo na spletni strani Beseda leta do 17. decembra, zmagovalno bodo razglasili 7. januarja.