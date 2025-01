Tako bližji ... a vendar tako nezaupljivi

Na odru Slovenskega stalnega gledališča bodo v petek premierno odigrali slovensko različico koprodukcije SSG z gledališčem La Contrada Tako bližji, po besedilu in z režijskim vodstvom Luce Quaie in v interpretaciji priznane tržaške igralke Lare Komar.

Predstava je monodrama, ki se sooča s temo nezaupanja do drugačnih v globalnem kontekstu večetnične družbe, v kateri sobivanje z oddaljenimi kulturami lahko povzroča nelagodje in vzbuja predsodke. Zgodba je zelo preprosta in ravno zaradi tega univerzalna, saj razkriva strahove in šibkost današnjega časa. Pripoveduje o mladi dami – »lahko bi bil moški, je pa predstava napisana za Laro«, je hitel pojasniti režiser – ki se vseli v novo stanovanje in spozna, da je njen sosed temnopolti moški, »črnc«, kot ga sama imenuje. Stvar jo povsem pretrese, pravzaprav šokira do take mere, da noče več iz hiše, je na včerajšnjem srečanju v foajeju parterja Kulturnega doma povedal režiser Luca Quaia. Zabarikadira se v stanovanje, kjer se bolj kot s sosedom sooča z lastnimi konflikti. Navidez lahkotna zgodba z mestoma ironično naracijo želi raziskati naše strahove pred tem, česar ne poznamo, je dejal.

»Zanimivo je, da si pri pisanju teksta nisem ničesar izmislil. Pred seboj sem imel le časopise, informacije torej in izjave, zlasti politikov, na to temo.«

Zgodba je zelo aktualna in na preprost način prikazuje uboštvo današnjega človeka oz. strah pred tujim in neznanim, ki ga ne razumemo in s katerim nočemo imeti odnosov. Da doživljamo antropološko preobrazbo, je ugotavljal režiser. »Osebna rast je še pred nedavnim pomenila uresničevanje nečesa širšega, kar je vključevalo družino, otroke, skratka gradnjo prihodnosti družbe: v današnji sila individualistični družbi pa je edino pomembna samorealizacija.«

