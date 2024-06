Živeti v stiku s stalno nevarnostjo je tudi edini način za popolno življenje, svojim študentom med predavanji iz filozofije razlaga profesor Gary Johnson. Njegov vsakdan, vsaj navidez, ni tako zelo napet in pustolovski, vendar kmalu izvemo, da Mr. Johnson v resnici živi več življenj ...

Richard Linklater, danes eden izmed osrednjih predstavnikov ameriškega neodvisnega filma, se je zgodbe o lažnem morilcu lotil v svojem filmu Hit Man dvajset let potem, ko je v mesečniku Texas Monthly prebral članek. Kronika takratnega dogodka mu je očitno ostala v spominu, saj se mu je takoj zdela kot nalašč za snemanje celovečerca. Z igralcem Glenom Powellom, ki mu je zaupal tudi vlogo osrednjega junaka filma, je štiriinšestdesetletni Linklater napisal scenarij, ki je postal zagonetna kriminalka o Garyju Johnsonu.

Profesor Johnson je navidez resnobni univerzitetni predavatelj filozofije, ki živi odmaknjeno življenje v družbi dveh mačk in s stalnim spominom na bivšo ženo, ki z novim partnerjem pričakuje otroka. Preživlja se s predavanjem na univerzi, v prostem času pa za policijo iz New Orleansa igra vlogo nenavadno plačanega morilca. Johnson je namreč nadpovprečno nadarjen v vživljanju v različne like, zato nastavlja pasti nesrečnežem, ki se nanj obrnejo v upanju, da se bodo z njegovo pomočjo znebili nezvestega zakonca ali zlobnega šefa. V resnici pa Johnson svoje plačnike vsakič znova preda varnostnim organom.

Nekega dne pa se mu življenje dodobra zakomplicira. Znajde se namreč v moralno sporni situaciji, ko se po dolgem času končno znova zaljubi, vendar je lepa in mlada Madison ena od potencialnih zločink, ki se nanj obrne zato, da se znebi njenega nasilnega moža.

Danes 63-letni režiser Richard Linklater je v času pandemije poskrbel za razvoj domiselne zgodbe, prave eksistencialne komedije o odločitvah posameznika, ki je kljub navidez lahkotni vsebini globoka analiza identitete in obstoja skritih osebnosti.

V filmu Hit Man se spajajo različni žanri, od komedije do noir in psihološke študije o fantazijah, ki včasih, ko se uresničijo, lahko postanejo tudi nevarne.

Hit Man

Država: ZDA 2023

Režija: Richard Linklater

Igrajo: Glen Powell, Adria Arjona in Austin Amelio