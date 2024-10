Triler z Jokerjem je obenem muzikal

Folie à Deux je ime psihične motnje, ki sta jo leta 1877 odkrila francoska psihiatra in pri kateri se sindrom deljene norosti prenaša med osebami, ki živijo daleč od ostalih ljudi, v tesni povezavi med sabo. Ko v bistvu močnejša osebnost prevlada nad šibkejšo.

Ime bolezni je bilo dodano k naslovu filma Joker, ki je bil pred petimi leti velika uspešnica, zdaj pa je dobil nadaljevanje, ki ga je režiser Todd Philips spremenil v muzikal.

V prvem filmu smo spremljali vzpon Arthurja Flecka, osamelega komika s težko preteklostjo in z velikimi, neuresničljivimi sanjami, ki ga je mojstrsko upodobil Joaquin Phoenix. Fleckov prehod iz spregledanega in osamljenega posameznika v nevarnega kriminalca je osvojil občinstvo po vsem svetu, Phoenix pa si je za svoj izjemni nastop prislužil oskarja za najboljšega igralca; pred tem je že osvojil tudi zlatega leva na beneški Mostri.

V novem filmu, ki je pravkar v kinodvoranah, je Joaquin Phoenix䂁spet Joker, ob njem pa je tokrat Lady Gaga v vlogi njegove bivše prijateljice Harley Quinn.

Todd Phillips je na platno postavil zgodbo, ki še temeljiteje raziskuje dinamiko med norostjo in ljubeznijo. Temačna in psihološko intenzivna pripoved se ponovno odvija sredi Gothamovega kaosa in nasilja. Osrednje prizorišče dogajanja je zapor Arkham Asylum, kjer Arthur Fleck čaka na sojenje za svoja dejanja. Vsi ga poznajo z imenom Joker. Medtem ko se v sebi bori z dvojno identiteto, Arthur ne odkriva le pomena ljubezni, temveč tudi glasbo, ki je bila vedno v njem. Pri tem mu pomaga navidez vanj zelo zaljubljena Lee - Harley Quinn, ki je prav tako kot on zaprta. Plavolaso dekle pa se kmalu izkaže za nadvse zapeljivo družbo, ki Jokerja potiska v še hujšo pogubo.

Joker: Folie à Deux, najbrž najbolj pričakovani film z letošnje beneške Mostre, je glasbeni triler, ki je sicer precej razočaral, ponovno pa je dokazal izjemni igralski talent glasbenice Lady Gaga in obenem potrdil ravno tako izredni talent Joaquina Phoenixa.

Joker: Folie à Deux

Država: ZDA, 2024

Režija: Todd Philips

Igrajo: Joaquin Phoenix, Lady Gaga in Zazie Beetz