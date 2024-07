Umrl albanski pisatelj Ismail Kadare

Umrl je ugledni albanski pisatelj in večkratni nominiranec za Nobelovo nagrado za literaturo Ismail Kadare. V slovenščino so prevedeni njegovi romani General mrtve armade, Zlomljeni april in Palača sanj. Kot so sporočili zdravniški viri in njegov založnik, je 88-letni Kadare umrl davi zaradi srčnega infarkta.

Zdravniki so pisatelja oživljali, ko so ga pripeljali v bolnišnico brez znakov življenja, a so ga 8.40 razglasili za mrtvega, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz ene od tiranskih bolnišnic. Smrt pisatelja je potrdil tudi založnik in urednik Bujar Hudhri.

Kadare je z romani, kot sta Zlomljeni april in General mrtve armade, prek metafor in s tihim sarkazmom opisoval groteskno usodo svoje države in njenega ljudstva pod komunističnim diktatorjem Enverjem Hoxho.