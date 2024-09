Umrl ameriški pevec in igralec Kris Kristofferson

Umrl je ameriški country pevec, tekstopisec in igralec Kris Kristofferson. Star je bil 88 let. Smrt legende country glasbe, ki je med drugim ob Barbri Streisand zaigral v filmu Zvezda je rojena, je v nedeljo sporočila njegova družina. Vzroka smrti večkratnega dobitnika grammyja ter člana Hiše slavnih country glasbe družina ni razkrila.

»S težkim srcem sporočamo, da je naš mož, oče in dedek Kris Kristofferson umrl v soboto, 28. septembra, na svojem domu,« na Havajih, je na enem od družbenih omrežij med drugim objavila družina. Porečen je bil trikrat, imel je osem otrok.

Kristofferson je znan po številnih glasbenih uspešnicah, kot sta Sunday Mornin’ Comin’ Down in Me and Bobby McGee. Slednja je postala posmrtna uspešnica Janis Joplin, ki je nekoč bila v zvezi s Kristoffersonom. Dobitnik zlatega globusa je znan tudi po vlogi v vampirski trilogiji Blade, v kateri je nastopil skupaj z Wesleyem Snipsom.

Pevec je desetletja nastopal samostojno. Sredi 80. let minulega stoletja je ustanovil superskupino The Highwaymen z Johnnyjem Cashom, Waylonom Jenningsom in Williejem Nelsonom.

Po koncu 80. let minulega stoletja se je število Kristoffersonovih solo albumov občutno zmanjšalo, a je bil vse do pandemije covida-19 pogosto na turnejah, čeprav se je že soočal z izgubo spomina. V začetku leta 2021 je objavil, da se je glasbeno upokojil.

Na novico o Kristoffersonovi smrti se že vrstijo odzivi.

Izvršni direktor Hiše slavnih country glasbe Kyle Young je v izjavi med drugim objavil, da je Kristofferson ustvaril opus, ki je dal glas ne le njegovi duši, ampak tudi naši.

Country zvezdnica Dolly Parton (78) se je od pevca poslovila s čustveno objavo na enem od družbenih omrežij. »Kakšna velika izguba, kakšen odličen pisec, kakšen odličen igralec, kakšen odličen prijatelj,« je zapisala Parton.