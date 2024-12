V Slovarju pregovorov tudi Vlado Kreslin

V javnosti pogosto velja prepričanje, da pregovori izginjajo iz rabe. S sodobnimi vplivi pa jih oživljamo in ustvarjamo nove, je za STA poudaril jezikoslovec Matej Meterc. Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov je letos obogatil s 120 novimi iztočnicami, med katerimi so tudi sodobni izrazi, kot je »Lačen si ful drugačen«, ki izvira iz oglasa. Trenutno jih ta tako vsebuje 637.

Znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU Matej Meterc slovar ureja od leta 2020. Najstarejši, tradicionalni izrazi so povezani z naravo, poljedelstvom ali podobnimi temami. Sodobni pregovori pa pogosto nastajajo iz citatov literarnih del, filmov, skladb ali celo reklam. Primeri izrazov, ki so nastali v slovenskem okolju in so specifični za naš jezik in kulturo, so na primer »Minister Gregor pa nič«, ki izhaja iz slovenske pripovedke Martin Krpan, »Kazen mora biti vzgojna« iz pravljice Zvezdica Zaspanka in »Ne čakaj na maj« iz istoimenskega filma.

Dokaj nov primer pa je izraz »Lačen si ful drugačen, ki izvira iz reklamnega slogana za čokoladico Snickers. »Izraz je ponarodel in pridobil širši pomen. Čeprav je nastal v marketinškem kontekstu, ima vse značilnosti, ki jih pripisujemo pregovorom - smiselno sporočilo, ki izraža, da se kdo ob lakoti obnaša drugače, nenavadno, in prepoznavno obliko, je še povedal Meterc. Med letošnjimi novostmi v slovarju je med drugim tudi pregovor »Od višine se zvrti«, ki je nastal iz besedila pesmi Vlada Kreslina in se zlahka razširil zaradi popularnosti te skladbe in Siddhartine priredbe.