V tekmovalnem programu tudi Kino Volta

Od 22. do 27. oktobra bo Portorož znova prizorišče Festivala slovenskega filma. Kot je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani povedal direktor FSF Portorož Bojan Labović, je bilo letos prijavljenih nadpovprečno veliko število filmov, kar 163. V tekmovalni program se jih je uvrstilo 72, od tega trinajst celovečercev. Strokovno žirijo za celovečerne filme sestavljajo scenaristi in režiserji Gordan Matic, Olmo Omerzu in Miran Zupanič. Strokovno žirijo za kratke igrane, dokumentarne, eksperimentalne, animirane in študijske filme pa sestavljajo filmska kritičarka in recenzentka Anja Banko, režiserka in videastka Jasna Hribernik ter producentka in režiserka Petra Seliškar. Na festivalu bodo podelili tudi nagrado Društva slovenskih filmskih producentov FIPRESCI in nagrado Art kino mreže Slovenije.

Med celovečerci v tekmovalnem programu najdemo tudi igrano-dokumentarni film Kino Volta tržaškega režiserja Martina Turka. Film pripoveduje o podjetniškem podvigu štirih Tržačanov, ki se pod vodstvom takrat še neznanega dublinskega učitelja Jamesa Joycea odločijo odpreti prvi irski kino - Cinema Volta na Mary Street v središču Dublina. Režiser Miha Čelar pa se bo predstavil z dokumentarcem Dva brata, dve sestri. Film pripoveduje o zgodbi družine Žagar, ki je na Notranjskem razvila mednarodno lesno industrijo. Ustanovitelj Franjo Žagar je posloval tudi v Trstu, v Barkovljah, kjer je režiser posnel nekaj prizorov dokumentarca, je imela družina Žagar v lasti razkošno vilo.