V veseli družbi živalic Katerine Kalc

V prostorih Bambičeve galerije na Opčinah so razstavljene novejše ilustracije akademske slikarke Katerine Kalc z naslovom V veseli družbi. Eksponati pripadajo različnim ustvarjalnim ciklom.

Nekatere ilustracije so bile že objavljene na straneh otroške revije Galeb. To so celostranske podobe, kjer kraljuje narava, osrednji protagonisti pa so živali, ki imajo pogosto človeške lastnosti. Nekaj akvarelov manjšega formata ustvarja Katerina Kalc samostojno, ne da bi se navezala na specifični tekst. Gre za pravljične podobe poosebljenih živali med takimi opravili, ki so del našega vsakdana. Še najbolj priljubljene so dogodivščine družine merjascev, ki se radi zabavajo.

Openska razstava je na ogled do torka, 17. decembra, in sicer ob delavnikih med 15. in 19. uro.