Vinicio Capossela: Demoni v koronačasu, pred in po njem

Vinicio Capossela je s svojo eruptivno ustvarjalno žilico okužil gledalce, med katerimi je sicer bilo veliko njegovih oboževalcev. Sobotna koncerta na čedajskem Mittelfestu sta bila razprodana že v predprodaji, gledalci pa gotovo niso odšli razočarani.

Čedajski Mittelfest se je zaključil v nedeljo.

Hudiček. V rdeči obleki s klobukom. Ne zlobni zlodej, temveč nagajivi, ironični možic, ki preganja demone in zabava občinstvo. Vinicio Capossela, eden najbolj izvirnih in svojstvenih italijanskih glasbenih pripovedovalcev, si je v koronačasu zadal nalogo, da se s svojim ‘koronadnevnikom’ Pandemonium spopade z najrazličnejšimi demoni (ločuje jih med demone iz grške mitologije in demone v smislu naših zunanjih in notranjih sovražnikov) in s strahom, ki je prevzel današnjo družbo. Kot sicer se Capossela, čigar ekstravaganten videz ne sme preslepiti, ker gre za izredno izobraženo osebo, poigrava z besedami (med drugim je mojster italijanske besede). Pandemonium je tako kombinacija besed Pan in demon: vse je demon in vsi demoni z raznimi glasbili skušajo obuditi ‘pandemonium’, se pravi veliki mitični inštrument, podoben orglam, ki zasega lep del odra. Pandemonium naj bi bil torej ‘demonski koncert’, preganjanje straha in klic k veselju. Stlačiti Caposselo neustavljivo ustvarjalnost v predalčke, je povsem nemogoče, kajti tudi v tej predstavi, uvrščeni na predzadnji dan letošnjega Mittelfesta, je še enkrat dokazal, da je predvsem čarovnik.

Svoje nastope Capossela vselej zgradi na besedah in glasbi. Tudi v Pandemoniumu so zbrane neverjetne zgodbe, pobrane iz preteklosti in sedanjosti. Na govorjeni tekst spaja skladbe, ki nadaljujejo zgodbo začeto z govorjeno besedo. Na odru Vinicio Capossela govori, poje in igra na razne inštrumente. Pri tej predstavi, s katero je zadnje mesece precej gostoval po Italiji, ga spremlja z igranjem na razna glasbila in z ustvarjanjem najrazličnejših zvokov-šumov Vincenzo Vasi. Njegova prvenstvena naloga, tako Capossela, ni nadomestitev orkestra, temveč poudarjanje dejstva, da orkestra ni. Izjemoma se jima je na čedajskem odru v bivši cerkvi sv. Frančiška pridružil violinist Raffaele Deseo: v mestu, ki se ponaša s Hudičevim mostom, je občinstvu povedal Capossela, je nujna prisotnost glasbenika, ki igra na hudičev inštrument.