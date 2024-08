Vrnitev k Beetlejuiceu in tudi v Benetke

Če si filme zapomnimo tudi zaradi nekaterih specifičnih prizorov, se bomo najnovejšega dela Tima Burtona, Beetlejuice Beetlejuice prav gotovo spomnili zaradi čudovite scene, v kateri si Monica Bellucci na novo sešije in sestavi raztrgano telo, ki je povsem razdejano.

Na sporedu v italijanskih in slovenskih filmskih dvoranah bo sicer šele od četrtka, 5. septembra, dolgo pričakovani celovečerec Tima Burtona pa je včeraj zvečer bil deležen dolgega aplavza na beneškem Lidu, kjer je film tudi uradno odprl 81. beneške filmske izložbe.

Črna komedija, v kateri igra njegova zdajšnja partnerka in muza Monica Bellucci, je v resnici Burtonova klasika z Michaelom Keatonom v glavni vlogi.

Ameriški igralec je v zvezi s prvim filmom večkrat povedal, da je Beetlejuice njegov najljubši film, v katerem je nastopil. In to čeprav je bil v kadru pičlih 17 minut in je svojo vlogo posnel v samo dveh tednih.

V novem nadaljevanju prisostvujemo srečanju treh generacij klana Deetzovih, ki smo jih že spoznali v prvem delu. Mačeha, hčerka in vnukinja se zberejo pod streho svoje starinske vile v Connecticutu po smrti starega očeta, ki je nepričakovano preminil zaradi ugriza morskega psa. Prav v vili duhov tudi zadnja, najmlajša generacija, ki jo pooseblja miljenka najmlajših gledalcev Jenna Ortega, se znajde v onstranstvu v družbi vseh preminulih in tu sreča tudi očeta, ki ga je izgubila že v otroštvu. Dvaindvajsetletna igralka je v kratki karieri že sodelovala z Burtonom v Netflixovi seriji Wednesday, kjer je upodobila hčerko dinastije Addams.

Za razliko od prvega dela Burtonove uspešnice je seveda nadaljevanje nasičeno z izrednimi tehnološkimi triki, ki zagotavljajo delu poseben čar. Kot je povedal sam režiser, ki je očitno navezan na Italijo, kjer je pred letom dni postavil nadvse uspešno razstavo v Muzeju filma v Turinu, se je z velikim veseljem vrnil na Lido. Tu je v preteklosti že predstavil dva svoja filma, Mrtva nevesta in Božična nočna mora.

Beetlejuice Beetlejuice

Država: ZDA, 2024

Režija: Tim Burton

Igrajo: Michael Keaton, Wynona Ryder, Willem Dafoe, Jenna Ortega in Monica Bellucci