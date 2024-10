Za vedno je odšel Aleksander Vodopivec

V Trstu je ponoči pri starosti 92 let umrl pianist in skladatelj Aleksander Vodopivec. Rojen je bil 3. julija 1932 v Bazovici. Svoje življenje je posvetil glasbi. Za svoje delo je bil doma in v tujini večkrat nagrajen.

Aleksander Vodopivec je diplomiral iz klavirja in kompozicije leta 1970 na Akademiji v Ljubljani.

Leta 1963 je bil med ustanovitelji festivala slovenske tržaške popevke, čigar skladbe je aranžiral za orkester Miramar. Redno zaposlitev je leta 1970 dobil v gledališču Verdi kot korepetitor oziroma pianist v simfoničnem orkestru.

Komponiral je scensko in zborovsko glasbo, sodeloval je med drugim z gledališči od Trsta do Skopja, leta 1984 pa tudi z znanim skladateljem Enniom Morriconejem. V filmu Bilo je nekoč v Ameriki ga je videti, kako v godalnem orkestru v luksuznem hotelu Excelsior v Benetkah na violino igra južnoameriško skladbo Amapol Ennia Morriconeja. Slednjo je v pičlih dveh urah na klavirju v stanovanju slovite igralke Elisabeth McGovern sam priredil za godalni orkester.

Bil je med drugim avtor melodije himne tržaškega pomorskega kluba Sirena v Barkovljah, špice dnevnih poročil Radia Trst A ter venčka barkovljanskih narodnih, ki jih je še malo pred 90. jubilejem priredil v jazz slogu za ženski pevski zbor.