Za vedno je odšel prevajalec Andrej Pleterski

V nedeljo nas je presunila vest, da je umrl Andrej Peric, prej Pleterski (1979-2024), cenjen in nagrajevan prevajalec, ki je več let živel in deloval v Istri, piše danes Maja Pertič v Primorskih novicah.

Prevajal je iz angleščine in slovaščine ter francoščine - za prvi prevod kratkega romana Laurence Plazenet Sama ljubezen iz francoščine je leta 2014 prejel nagrado Radojke Vrančič za mladega prevajalca. Leta 2011 je izšel izvrsten prevod romana Ko je oslica zagledala angela, proznega prvenca avstralskega kantavtorja Nicka Cava. Tudi slovensko literaturo, zlasti poezijo, je preprepesnjeval v slovaščino in angleščino, s čimer si je v letih 2012 in 2015 na Lirikonfestu prislužil lirikonov zlat za prevode slovenske poezije v angleščino. Istega leta mu je Oddelek za slavistiko podelil posebno priznanje za večletno mentorstvo in požrtvovalno delo s skupino študentov slovakistike. Spominjajo se ga tudi kot odličnega mentorja na prevajalskih delavnicah JSKD. Po rodu Korošec je zadnjih 15 let živel v Istri, kjer je priimek prevzel po kraškem pranonotu.