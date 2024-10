Življenje daleč od blišča Bollywooda

V značilno monsunsko podnebje, kjer nezaželeni dež vsakič znova zmoti prebivalce Mumbaja, je indijska režiserka Payal Kapadia postavila drobno zgodbo, ki pa na veliko pripoveduje o ljudeh in družbi.

Prabha je bolničarka, zaposlena na ginekološkem oddelku velike mestne bolnice v Mumbaju. Pred leti jo je družina prisilila v poroko z moškim, ki se je takoj za tem izselil v Nemčijo in Prabha o njem ni več slišala. Zdaj živi v čisto majhnem stanovanju z Anu. Tudi ona je bolničarka, zaljubljena v mladega muslimana Shiaza. Ker je Anu hindujka, njuni ljubezenski zvezi oporekata obe družini, kar seveda zelo pogojuje vsakdan mladega para.

Tretji protagonist filma pa je prav Mumbaj, metropola z več kot osemnajstimi milijoni prebivalcev in najbolj naseljeno mesto v Indiji, ki ga označuje prisotnost velikih stanovanjskih blokov z zelo majhnimi stanovanji.

Ljudje imajo v tovrstnih bivalnih panjih res malo prostora za svoje zasebno življenje, življenje pa si lajšajo s pomočjo velikih sanj, ki filmu dodajo neke vrste magični realizem ...

Osemintridesetletna režiserka Payal Kapadia, ki si je s tem delom maja letos na festivalu v Cannesu zagotovila posebno nagrado žirije, je celovečerec posvetila svojemu rojstnemu mestu in hkrati prav s pomočjo filmske umetnosti poskrbela za odgovor na razkošne in bleščeče zgodbe Bollywooda. V filmu so namreč zelo realistično predstavljene negativne plati življenja v Mumbaju in tesnoba ljudi, ki zaspijo in se zbudijo v premajhnih domovih, iz katerih nimajo izhoda. Pa če bi ga slučajno tudi našli, se vsekakor ne bi mogli rešiti strogih pravil družbenih skupin. In to velja predvsem za ženske.

Celovečerec režiserke Payal Kapadia se ravno zato osredotoči na protagonistki, ki zelo različno reagirata na dano situacijo. Prabha se zapre vase in se odloči, da v rodnem mestu ji ne bo nikoli dano zaživeti normalno življenje, Anu pa se situaciji upira in vsak prost trenutek skuša preživeti v Shiazuvi družbi. To sodelavkam v bolnišnici ni všeč in prav zaradi njene želje po svobodi, za ubogo Anu kmalu kažejo s prstom ...

All we imagine as light - Amore a Mumbai

Država: Francija, Indija, Luksemburg in Italija, 2024

Režija: Payal Kapadia

Igrajo: Kani Kusruti, Divya Prabha in Chhaya Kadam