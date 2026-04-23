Znana deseterica romanov za letošnjega kresnika

Znan je širši izbor za Delovo nagrado kresnik za najboljši roman leta. Nominirani so Kresničevje Ajde Bračič, Dete iz gozda Sergeja Curanovića, Obraz Vesne Lemaić, Voranc Toneta Partljiča, Trafikant Romana Rozine, Tam, kjer plešejo tulipani Irene Svetek, Ogenj Aleša Štegra, Obračun Kaje Teržan, Ušabti Agate Tomažič in Iz strasti zamejskega avtorja Ivana Vogriča.

Žirija za Delovo nagrado kresnik, ki ga vsako leto podelijo na kresni večer 23. junija, je prvi izbor nominirancev razglasila na današnji svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Omenjena dela so najbolj prepričala predsednika žirije Igorja Bratoža ter člane Seto Knop, Kristino Kočan, Tanjo Petrič in Petra Svetino, poroča Delo.

»Zmeraj se zdi podobno, romanov, katerih glas se blešči zaradi avtorjevega ustvarjalnega napora in bi sodili v imenitno deseterico, je več, letos jih je bilo na primer okrog petnajst,« je ob izboru povedal Bratož. Kot je dodal, so se po skrbnem pretehtavanju v žiriji odločili tako, kot so se, a bralcem sodobnega slovenskega romana lahko hkrati prišepne, da »je v lanski beri poleg omenjenih desetih del še enkrat toliko nadpovprečnih naslovov, sledeč medijskim napotkom jih je zlahka najti v knjigarni ali knjižnici«.