Ulični tolkalci s svojstvenim programom presenečajo in navdušujejo

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je bila senzacija, danes je mednarodno uveljavljena in nadvse priljubljena skupina. Ob imenu Stomp večini ljudi začnejo v ušesih odzvanjati glasni zvoki, ki ga povzroča tolčenje na najrazličnejše predmete. Skupino Stomp sta leta 1991 ustanovila Luke Cresswell in Steve McNicholas, ki sta združila svojstvene ulične tolkalce. Ta glasna, zvočna bolj kot glasbena tradicija se je namreč rodila v urbanih okoljih, v njihovih bolj degradiranih predelih. Tam so prebivalci posegli po najrazličnejšem odpadnem materialu, na primer po zabojih za smeti in posodah, v poštev so prišle tudi metle različnih mer in za razne uporabe. Zaboji, posode in metle so bila »glasbila« prve, originalne zasedbe Stomp, ki je kmalu začela potovati po raznih evropskih državah. Prišla je tudi k nam in s svojim svojstvenim programom presenetila in prevzela. Večkrat se je ustavila v tržaškem gledališču Rossetti (prvič je gostovala leta 1998), na ta tržaški gledališki oder se je vrnila letos, kjer se bodo njeni nastopi vrstili do vključno nedelje.

Pojav Stomp vključujejo med zvrsti tako imenovane street art. Če se poigramo z besedami, potem lahko rečemo, da skupina (pravzaprav skupine, ki nastopajo pod tem imenom) ostaja v stiku z okoljem, od koder je izšla njena svojstvena govorica, se pravi z ulico (street), zaradi neposrednosti podajanja, uporabe najrazličnejšega odpadnega materiala in oblačil izvajalcev; vendar pa vse bolj prehaja v sfero umetniškega izražanja (art), ker so njeni nastopi do potankosti preštudirani in dodelani. Improvizacije ni. Nastop osmih izvajalcev, to je standardno število nastopajočih v skupinah Stomp, je podvržen strogi režiji. Predstava, ki nima odmora, traja pa približno uro in 40 minut, sestavljajo prizori tekoče povezani med seboj. Veliko je skupinskih, vendar se interpreti zvrstijo na odru tudi v manjših sestavah, predvsem pa je vsakomur odmerjen vsaj krajši solističen nastop. In predvsem nastopajoči niso več samo tolkalci. Obvladanje te veščine je izhodišče, ampak vsak posameznik ima možnost, da se izkaže še v drugih spretnostih. Vse bolj je poudarjena gledališka plat nastopa s posebno pozornostjo na komičnosti. Ne umanjkajo pa niti plesni prebliski.