Na ves glas: Na albumu zbrali najljubše priredbe

Po dveh letih se ponovno vračamo v ameriško zvezno državo Oregon, kjer so doma člani benda The Dandy Warhols. Skupina, ki je leta 2024 izdala svojo trinajsto ploščo Rockmaker, nam danes ponuja nov izbor glasbenih priredb z naslovom Pin Ups.

Skupino The Dandy Warhols sta leta 1994 ustanovila pevec in kitarist Courtney Taylor - Taylor ter kitarist Peter Holmström. Danes sta z njima še basistka in pianistka Zia McCabe ter bobnar Brent DeBoer, ki je leta 1998 zamenjal Erica Hedforda. Bend igra neke vrste alternativni pop rok, ki je bil na začetku bližji garažnemu roku, nato se je približal pop ritmom, danes pa so v komadih spet pogosto v ospredju rok elementi.

Zasedba je zaslovela na začetku novega tisočletja z albumom Thirteen Tales From Urban Bohemia in znanim singlom Bohemian Like You. Komad je leta 2000 udaril kot strela z jasnega. Nedvomno je k uspehu pripomoglo tudi predvajanje videoposnetka po takrat vplivni glasbeni televiziji MTV in pa to, da ga je znana telekomunikacijska družba izbrala za marsikateri reklamni spot. The Dandy Warhols so v tridesetletni glasbeni karieri izdali še veliko drugih albumov, ki pa še zdaleč niso želi uspeha hita Bohemian Like You. Skupina je v vseh teh letih postregla z nekaterimi zadovoljivimi ploščki, tu mislim na Welcome To The Monkey House iz leta 2003 in pa Black Album, nekaj krat pa tudi razočarala.

Leta 2008 so Taylor-Taylor in njegovi ustanovili svojo glasbeno založbo z imenom Beat The World Records in začeli izdajati plošče na svojo roko. Naslednji albumi so bili med seboj različni, nekateri bolj pop obarvani, v drugih je bilo več sintetizatorjev zvoka. Nedvomno pa so fantje s ploščo Rockmaker pred dvema letoma ponovno začeli plavati v rokerskih vodah. Pri snemanju so takrat sodelovali tudi kitarist skupine Guns ‘N’ Roses Slash, lider zasedbe The Pixies Frank Black in pa pevka benda Blondie Debbie Harry.

Tokrat imamo pred sabo glasbene priredbe na albumu Pin Ups. »Že dolgo let smo nameravali zbrati vse glasbene priredbe, ki smo jih igrali na vajah ali občasno tudi v živo. Končno nam je to uspelo,» je v nekem intervjuju dejala pianistka Zia McCabe.

Že sam naslov plošče Pin Ups je prav gotovo poklon legendarnemu Davidu Bowieju, ki je leta 1973 izdal album glasbenih priredb z istim naslovom. V novem ploščku ni njegovih komadov, prisluhnemo pa lahko kupu pesmi iz 70. in 80. let, kot na primer Goo Goo Muck skupine The Cramps, Straight To Hell benda The Clash, a tudi Lay Lady Lay kantavtorja Boba Dylana in pa Blackbird Angležev The Beatles. Omembe vredna je tudi res posebna priredba uspešnice The Beautiful People Marilyna Mansona.

V glavnem zanimiv album.

