Dekle med svobodo in pripadnostjo

Fatima je najstnica, ki živi v oddaljenem in prostranem francoskem predmestju, igra nogomet in ima rada dolge in široke majice. V stolpnici omalovaževane banlieue živi s starši in tremi starejšimi sestrami. Družina je zelo povezana in simpatično glasna, a niti smeh in ljubezen, ki jo starša izkazujeta hčerkam, ne zadostuje, da bi lahko preglasila Fatiminih notranjih tegob in dvomov. Temnolaso dekle ima fanta, s katerim se srečuje na skrivaj, a kljub navideznemu interesu se naposled prepriča, da je bolje, če prekine razmerje. Vsakdanu muslimanske najstnice alžirskega rodu sledimo skozi pripoved čisto navadnega življenja, ki pa ravno v ponavljajoči rutini skriva celo vrsto odkritij in odločitev, do katerih pride v mladostniškem obdobju.

Fatima v sebi tlači tudi agresivnejšo plat, ki pride na dan, ko jo sošolec okliče za lezbijko. Ta in drugi podobni dogodki jo spodbudijo, da začne raziskovati svojo spolno nagnjenost, kar prav gotovo ni enostavno, predvsem ne znotraj muslimanske skupnosti, kjer se vsi poznajo in kjer Fatima neguje močan odnos z imamom. Dekle je zelo verno in prav študij na univerzi v Parizu ji bo omogočil, da se bo docela soočila s številnimi dilemami in spoznanjem, da želi ostati zvesta sami sebi in delom lastne identitete, ki so v nasprotju z njeno notranjo resnico.

Celovečerec La petite dernière , ki je posnet po istoimenskem avtobiografskem romanu pisateljice Fatime Daas, si je tudi devetintridesetletna režiserka Hafsia Herzi zamislila z marsikatero osebno noto. Podobno kot avtorica romana je tudi sama hčerka priseljencev (mati je Alžirka, oče pa Tunizijec) in odraščala je v ogromnem stanovanjskem bloku v predmestju Marseilla. Ravno pripadnost okolju, ki ga režiserka zelo dobro pozna, predstavlja dodano vrednost pri razumevanju dvomov in težav protagonistke.

Film, ki je bil prikazan na lanskem festivalu v Cannesu, kjer je nosilka glavne vloge Nadia Melliti prejela kar dve nagradi za najbolje odigrano žensko vlogo, je od danes na ogled v italijanskih dvoranah. Italija pa je tudi edina država v Evropi, v kateri se je kulturno ministrstvo odločilo, da film ni primeren za mlajše od 14 let. Razlog za to pa niso erotični prizori, ki jih v filmu ni, temveč sama zgodba, ki pripoveduje o odkritju istospolne ljubezni.

La petite dernière (La più piccola)

Država: Francija, Nemčja 2025

Režija: Hafsia Herzi

Igrajo: Nadia Melliti, Park Ji-min, Aloise Sauvage in Nemo Shiffman